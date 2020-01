Pochissime ore fa, Serena Enardu è stata la protagonista di una confessione segreta su Pago: ecco cosa fa l’ex tronista da quando il sardo è al GF Vip.

Così come qualche giorno fa, anche oggi, Serena Enardu si è completamente dedicata ai suoi fan. Tramite le classiche domande e risposte previste su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto, ancora una volta, alle più curiose domande dei suoi sostenitori. Anche in questo caso, vi assicuriamo, ne sono state tantissime. E, soprattutto, tutte diverse tra di loro. A partire, quindi, dalla sua passione per la palestra. Fino alle condizioni di salute di suo padre. Ma non solo. Perché, in previsione della quinta puntata del Grande Fratello Vip, c’è chi ha chiesto alla bellissima sarda com’è non parlare con Pago per così tanto tempo. Certo, i due si sono rivisti qualche settimana fa. Ma, ammettiamolo, non si sono potuti dire più di tanto. È proprio a tal proposito che, qualche ora fa, Serena ha fatto una confessione davvero ‘segreta’. Perché, fino a questo momento, non l’aveva mai detto prima. Ma di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Serena Enardu, la confessione segreta su Pago su Instagram: cosa rivela su Instagram

‘Come fai psicologicamente a non parlare con lui per così tanto tempo? Come ci riesci’, è proprio così che recita la domanda giunta, qualche ora fa, a Serena Enardu su Instagram. Una domanda, ammettiamolo, per nulla scontata o banale. Così come non lo è stata nemmeno la risposta dell’ex tronista di Uomini e Donne. Che, come è solita fare, ha risposto in modo molto esaustivo e chiaro. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad una confessione davvero ‘segreta’. “Vi confido una cosa che faccio spesso, non tutti i giorni”, inizia così la confessione di Serena. Continuando a dire che molto spesso invia dei messaggi sul telefono di Pago. “Anche se lui ha spento il telefono il 6 Gennaio alle 13:00, a volte sento proprio l’esigenza. È un po’ folle, ma non ce la faccio”, continua la giovane sarda.

Insomma, una confessione davvero inedita. Perché, fino a questo momento, Serena non l’aveva mai svelato prima. Tuttavia, le sue parole sono davvero molto significative. Perché, dopo il magnifico e nostalgico gesto di qualche ora fa, l’ex tronista continua a dimostrare apertamente quanto ami e ci tenga a riconquistare il suo Pago.

Serena fa chiarezza su quell’anello di Pago: ci avevate fatto caso?

Senza alcun dubbio, chiunque di voi avrà fatto caso a quell’anello che Pago indossa costantemente. Ecco. Quello è un regalo di Serena. A rivelarlo è stata la diretta interessata su Instagram. A chi le ha chiesto cosa significasse, l’ex tronista ha svelato di averglielo regalato il primo Natale passato insieme. E di aver fatto incidere al suo interno due iniziali: P ed S. Che stanno a significare: ‘Per Sempre’ o anche ‘Pacifico e Serena’. Insomma, un gesto davvero romantico, no?

