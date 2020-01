Taylor Mega si scaglia conto Barbara D’urso e Mediaset dopo il collegamento a ‘Live – Non è la D’urso’: “Sono allibita”, parole molto dure dell’influencer, ecco cosa ha detto.

Taylor Mega, oltre che per la sua incredibile bellezza, è famosa per essere una ragazza senza peli sulla lingua, che dice sempre quello che pensa apertamente. Profilo perfetto, insomma, per essere invitata come opinionista nelle trasmissioni di Barbara D’urso, caratterizzate sempre da confronti, a volte anche duri, tra i vari ospiti. Da ieri sera, però, qualcosa si è rotto. Taylor, infatti, ha fatto un collegamento in diretta da casa sua durante ‘Live – Non è la D’urso’, e ha avuto un botta e risposta con la conduttrice. Subito dopo la puntata, l’influencer ha sbottato sui social e ha avuto un lungo sfogo sul suo profilo Instagram, attaccando duramente Barbara D’urso e gli autori dei suoi programmi: ecco cos’è successo.

Taylor Mega sbotta contro Barbara D’urso: “Sono allibita”, ecco cos’è successo

Taylor Mega è stata invitata ieri a ‘Live – Non è la D’urso’ e si è collegata direttamente da casa sua. Durante il collegamento, però, è stata ripresa da Barbara D’Urso. Ma andiamo con ordine. Interpellata nell’ambito di una discussione sul caso Salvo Veneziano al Grande Fratello Vip, Taylor ha colto l’occasione per attaccare anche Antonella Elia. Dura la replica del legale della Elia, che ha replicato accusando Taylor per una foto pubblicata sul suo profilo in cui fa il dito medio mentre è appoggiata alla camionetta della Polizia. Questa accusa ha portato poi alle parole di Barbara D’urso: “Non ti vorrei più nelle mie trasmissioni se fosse vero”. Taylor ha replicato dicendo che era sua intenzione allontanarsi dalla tv per un periodo, perché è impegnata in altri progetti.

Subito dopo la puntata, però, l’influencer ha avuto un lungo e duro sfogo su Instagram, durante il quale ha spiegato le sue ragioni. “E’ un mese che mi rompono il ca**o per farmi andare in tv e io non voglio, perché non vengo considerata come vorrei e quindi mi sto concentrando su altri progetti”, ha detto Taylor, “Gli autori mi hanno chiesto di fare il collegamento per annunciare che non sarei più andata in tv per un periodo, poi la presentatrice ha ribaltato la situazione. Sono allibita”.

Taylor ha sottolineato che la foto di cui si è parlato in studio risale al dicembre del 2018 e che è stata usata solo per ‘rigirare la frittata’, oltre che essere stata fraintesa, perché il dito medio era rivolto agli haters, con la polizia alle spalle intesa come protezione. L’influencer ha anche aggiunto che si allontanerà dalla tv solo per sua scelta, e non per una decisione presa da altri.