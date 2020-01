Uomini e Donne, le prime parole di Giovanna dopo la scelta di Giulio: “Mi ha dato un motivo per non star male”; ecco cosa ha raccontato la corteggiatrice.

È nata una nuova coppia a Uomini e Donne. Dopo mesi di indecisione, Giulio Raselli ha scelto chi è la donna con cui vuole vivere una storia d’amore al di fuori del programma. Si tratta di Giulia D’Urso, con la quale sin dalla prima esterna ha vissuto un feeling molto intenso. Una scelta emozionante: Giulio ha dichiarato di essersi innamorato della sua corteggiatrice, che non ha esitato a dirgli di si, baciandolo sotto una cascata di petali rossi. Una scelta che, inevitabilmente, ha spezzato il cuore all’altra corteggiatrice in studio, Giovanna Abate. Il discorso finale tra lei e Giulio non è andato molto bene: tra i due c’è stato uno scontro, anche in questa occasione. In particolare, è Giulio a non aver gradito le parole di Giovanna, che ha dichiarato di sentirsi presa in giro. I due si sono lasciati senza salutarsi. A distanza di qualche ora dalla scelta, ecco le prime parole di Giovanna.

Uomini e Donne, le prime parole di Giovanna dopo la scelta di Giulio: “Mi aspettavo un trattamento diverso”

“Non mi aspettavo che lui non usasse tatto neanche alla fine con me. Io mi aspettavo un trattamento diverso, non avrei voluto vedere quasi la rabbia nei suoi occhi.” Sono queste le prime parole di Giovanna dopo la scelta di Giulio a Uomini e Donne. In un video pubblicato su Witty Tv, la corteggiatrice ammette che tra lei e il tronista c’è sempre stato un rapporto fatto di ‘scontri’ e di parole crude, ma si aspettava un atteggiamento diverso oggi. “Non me lo aspettavo da una persona intelligente quale lo ritenevo, forse l’ho sopravvalutato”. La romana spiega che si sarebbe aspettato di vedere un Giulio dispiaciuto, per un percorso che comunque finiva: “Mi aspettavo il tatto, che avrebbe contraddistinto un uomo da uno stupido”. Giovanna spiega che è giusto che Giulio sia stato diretto, ma ci sono modi e modi per dire le cose. Per la corteggiatrice, Giulio avrebbe dovuto avere maggiore delicatezza, nel rispetto del dolore che in quel momento lei stava provando: “Non perché Giovanna si è sempre mostrata dura, allora Giovanna attutisce tutti i colpi”. E, quasi alla fine fine della clip, la corteggiatrice fa un bilancio del suo percorso in studio, durato ben quattro mesi: “Ma a chi sono stata appresso per tutti questi mesi? Veramente l’ho idealizzato? Cosa sei venuto a riprendermi a fare tutte quelle volte?”

“Avrei preferito avere delusione per un amore mancato, che delusione per una persona. Lui mi ha dato un motivo per non star male, che è stato il trattamento finale”. Queste le ultime parole di Giovanna, che ha raccontato così la sua delusione. E voi, cosa ne pensate della scelta di Giulio.