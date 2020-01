Uomini e Donne, Giulio Raselli ha scelto Giulia D’Urso: ecco cosa è successo dubito dopo la puntata andata in onda oggi, in diretta, su Canale 5.

È andata in onda oggi, 20 gennaio 2020, la scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne. Una puntata speciale, eccezionalmente in diretta, dove il tronista, dopo un lungo periodo di indecisione, ha deciso chi è la donna che vuole al suo fianco. Si tratta di Giulia D’Urso, la mora con cui sin da subito ha avuto un feeling speciale. Una brutta botta per Giovanna Abate, l’altra corteggiatrice per cui Giulio provava un forte interesse. Ma, oggi lo ha ammesso,nel suo cuore c’è Giulia, della quale ha dichiarato di essere innamorato. Un scelta emozionante, con petali rossi e baci appassionati. Una scelta su cui, però, qualcuno ha avuto qualcosa da ridire. Si tratta di un ex tronista della trasmissione, con cui Giulio non ha avuto proprio un bel rapporto. Attraverso una story su Instagram, Alessandro Zarino ha lanciato una frecciatina poco velata alla nuova coppia. È successo subito dopo la puntata. Diamo un’occhiata alla story che non è passata inosservata.

Uomini e Donne, Giulio Raselli ha scelto Giulia: la frecciatina di Alessandro Zarino

Giulio Raselli ha scelto Giulia D’Urso. Una nuova coppia è nata nello studio di Uomini e Donne ed è pronta a viversi al 100% a telecamere spente. Una coppia che, però, non convince proprio tutti. Sicuramente non Alessandro Zarino, l’ex tronista della trasmissione, che ha affiancato proprio Giulio per una parte del suo percorso. Durante la sua permanenza nel programma, Alessandro ha più volte accusato Giulio di nascondere qualcosa alla redazione. Tra le ‘segnalazioni’ riguardanti Giulio, c’è stata anche quella di una presunta conoscenza con Giulia: per molti, compreso Zarino, i due si erano conosciuti già prima di incontrarsi in trasmissione. Precisamente, sul web sono circolate alcune foto che, per molti, ritraggono i due insieme a Formentera la scorsa estate. Nonostante entrambi abbiano sempre negato, in molti non hanno cambiato idea. E, a quanto pare, anche Alessandro ha conservato questo pensiero. Subito dopo la messa in onda della scelta, ecco cosa è apparso nelle stories del napoletano:

Eh si, la frase scritta poco fa da Alessandro ha tutta l’aria di essere una stoccata per la nuova coppia nata in tv. Una coppia su cui, come Zarino, in molti hanno nutrito dei dubbi sin dalla prima esterna. E voi, che idea vi siete fatti sulla questione? Siete felici della scelta di Giulio?