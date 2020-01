Valentina Ferragni, l’accappatoio si apre, sotto niente: incidente ‘bollente’ su Instagram, il video è imperdibile e manda in delirio i fan dell’influencer.

Valentina Ferragni è una delle sorelle minori della fashion blogger ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Le due, insieme a Francesca, formano un trio davvero unito. Tutte e tre molto belle, le sorelle Ferragni sono anche super seguite sui social, dove condividono praticamente tutto quello che fanno, in particolare Chiara e Valentina, perché Francesca è invece molto dedita al suo lavoro di dentista, che esercita in uno studio insieme a suo padre, ed è dunque meno attenta all’utilizzo dei social. Le altre due, invece, sono molto attive sui rispettivi profili Instagram, che contano milioni di followers. Valentina, nello specifico, ne ha oltre 3 milioni, ed è diventata ormai una famosa e amatissima influencer, anche se non mancano talvolta dure critiche da parte degli haters, dovute in particolare alle sue forme fisiche leggermente più pronunciate rispetto a quelle delle sorelle. Poco fa, però, Valentina ha fatto impazzire tutti con un video davvero imperdibile, nel quale avviene un piccolo ‘incidente bollente’: la Ferragni, infatti, indossa un accappatoio, e quando questo si apre, sotto non c’è niente…

Valentina Ferragni, l’accappatoio si apre, sotto non c’è niente: inciedente ‘bollente’ imperdibile su Instagram

Valentina Ferragni è amatissima sui social e, incurante delle critiche che a volte riceve dagli haters, condivide con i suoi fan tutto quello che fa, dalle vacanze ai momenti di lavoro. Nei giorni di Capodanno, ad esempio ha pubblicato sul suo profilo tutte le avventure e le ‘disavventure’ che ha vissuto a Dubai, dov’è andata insieme alle sue sorelle e ai rispettivi compagni. Poco fa, invece, ha mostrato un suo momento di lavoro, ma un incidente ‘bollente’ ha reso il suo video davvero imperdibile. Valentina infatti si trova attualmente a Parigi per impegni professionali, lontana anche dal suo fidanzato Luca, e ha fatto impazzire tutti con un video in accappatoio.

Mentre si preparava per partecipare a una sfilata, infatti, la Ferragni si è fatta un video-selfie, ma mentre si muoveva in maniera sinuosa, l’accappatoio si è aperto leggermente, mostrando che sotto non c’era biancheria intima. Un ‘incidente’ che ha letteralmente infuocato Instagram, e anche se non si vede nulla di ‘proibito’, quel poco già basta a far volare la fantasia dei suoi tantissimi ammiratori.

Inutile dire che il video ha collezionato immediatamente centinaia di commenti e migliaia di like, da parte dei tantissimi fan di Valentina, impazziti davanti a tanta bellezza.