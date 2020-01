GF Vip, Wanda Nara è stata la destinataria di un duro attacco arrivato proprio da lei: ecco la frecciatina social giunta su Instagram.

Un’edizione del Grande Fratello Vip davvero incredibile. Non soltanto perché, per la prima volta in assoluto, a condurlo è un uomo, ma anche perché, oltre a Pupo, l’altra compagna di viaggio di Alfonso Signorini è proprio lei: Wanda Nara. L’ argentina è, senza alcun dubbio, la vera e propria scoperta di questo programma. Certo, non ci riferiamo soltanto alla sua bellezza. Che, come raccontato in diversi nostri articoli, riesce sempre ad ammaliare ed incantare i milioni di telespettatori. Piuttosto, anche alla sua schiettezza e trasparenza nei giudizi. Lo aveva detto che sarebbe stata così. E, in effetti, così si sta dimostrando. C’è chi, però, non la pensa affatto in questo modo. Pochissime ore fa, infatti, Wanda è stata la destinataria di un duro attacco giunto proprio da lei. Da chi? Scopriamolo insieme.

GF Vip, duro attacco a Wanda Nara proprio da lei: cos’è successo

Qualche ora fa, come dicevamo precedentemente, Wanda Nara è stata la destinataria di un duro attacco. Sapete chi è stato il mittente? Karina Cascella. Ebbene si. La bellissima e spigliatissima opinionista di Barbara D’Urso è intervenuta in merito al ruolo dell’argentina all’interno della quarta edizione del GF Vip. ‘Sollecitata’ da una domanda di una sua follower Instagram, la simpaticissima napoletana non ha fatto altro che esprimere la sua opinione sulla moglie di Mauro Icardi. Siete curiosi di sapere cos’ha detto? Ecco l’IG Stories in questione:

“Wanda è poco incisiva, non è tempestiva. E quando, quell’unica volta, interviene, non si capisce cosa abbia detto”, sono proprio queste le parole che Karina scrive a chi le dice che avrebbero voluto vedere lei nel ruolo di opinionista del GF. Insomma, una frecciatina davvero inaspettata, c’è da ammetterlo. Tuttavia, voi siete d’accordo?

Anticipazioni Grande Fratello Vip puntata del 20 gennaio

Così come le altre puntate precedenti, anche per questa di stasera c’è davvero molto fermento. Come svelato in un nostro recente articolo, questa sera ci sarà un incontro davvero ‘esplosivo’. Valeria Marini, la regina della prima edizione del Grande Fratello Vip, entrerà nella casa. Ed avrà, in seguito all’incontro con il suo ex compagno Vittorio Cecchi Gori, un confronto con Rita Rusic. Ma non solo. Scopriremo in diretta, il secondo eliminato del reality. E, senza alcun dubbio, assisteremo a tantissimi altri colpi di scena.