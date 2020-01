Wanda Nara infiamma lo studio del GF Vip: look da urlo, il ‘dettaglio’ dell’abito è mozzafiato e manda letteralmente in delirio il pubblico.

Questa sera va in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip, e il pubblico sta per scoprire chi è il terzo eliminato di questa edizione, ma soprattutto non vede l’ora di vivere le emozioni della serata, che come sempre sono imperdibili. Venerdì scorso, ad esempio, ci sono stati degli ingressi importanti in casa, come quello di Miriana Trevisan, che ha detto parole molto belle e forti al suo ex Pago, e quello di Vittorio Cecchi Gori, che ha voluto incontrare l’ex moglie Rita Rusic, alla quale è ancora molto affezionato. Non sono mancati anche momenti di tensione, soprattutto tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, che sono le rivali per eccellenza di questa edizione, almeno per ora. Stasera è previsto, invece il faccia a faccia tra Rita Rusic e la sua storica ‘nemica’ Valeria Marini. Ma prima di tutto, a inizio puntata, il pubblico è rimasto incantato dalla bellezza di Wanda Nara, che si è presentata in studio con un look a dir poco mozzafiato: impossibile non guardare lì, ecco cosa indossa l’opinionista.

GF Vip, Wanda Nara incanta tutti: look mozzafiato, impossibile non guardare lì…

Wanda Nara è l’opinionista di questo Grande Fratello Vip, l’unica donna in studio accanto a Pupo e Alfonso Signorini e in ogni puntata ha sempre fatto impazzire il pubblico con i suoi look mozzafiato. Stasera non ha certo fatto eccezione, e si è presentata in studio con un outfit a dir poco da urlo. Lo ha sottolineato anche Alfonso Signorini, che le ha chiesto di alzarsi in piedi e mostrarsi anche alla gente da casa con una ‘piroette’. L’abito della Nara è davvero minuscolo, e copre il minimo indispensabile. Si tratta di un body, particolarmente scollato e aderente, tutto ricoperto da una rete, che arriva fino alle caviglie.

Tutte le forme e le curve di Wanda, insomma, sono in bella vista, e la cosa ha mandato tutti in delirio, a cominciare proprio dal compagno d’avventura di Wanda, Pupo, che non ha potuto fare a meno di commentare il look dell’opinionista. “Chiamate la polizia”, ha detto, aggiungendo poi che apprezza molto la bellezza giunonica dell’argentina. Alle sue parole ha fatto eco anche Signorini, che si è più volte complimentato con Wanda per aver ‘osato’ tanto.

Guardando le immagini è davvero impossibile non guardare la scollatura profonda ed esplosiva di Wanda, ma anche le sue gambe da urlo, messe ben in evidenza dalla rete del vestito. E a voi piace il look dell’opinionista?