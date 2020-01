Dopo il suo ingresso nella casa del GF Vip, Barbara Alberti si è scagliata contro Valeria Marini: ecco cosa ha detto la scrittrice nel confessionale.

Era uno dei momenti tanto attesi della serata, l’incontro tra Rita Rusic e Valeria Marini. E, in effetti, non ha affatto deluso le aspettative dei telespettatori. Le due ex donne di Vittorio Cecchi Gori si sono affrontate così per la prima volta dopo tantissimi anni. Il confronto è stato abbastanza acceso, c’è da dirlo. E, per questo motivo, non è affatto passato inosservato. Nemmeno a Barbara Alberti. Che, appena terminata la quinta diretta del GF Vip, in confessionale si è lasciata andare a delle dure parole contro la showgirl sarda. In particolare, la famosa scrittrice ha espresso la sua opinione sull’atteggiamento della Marini quando il suo ex compagno stava male. Ecco che cosa dice.

Barbara Alberti, le dure parole contro Valeria Marini dopo l’ingresso al GF Vip

Il motivo per cui Valeria Marini è voluta entrare nella casa del GF Vip è davvero molto semplice: avere un confronto con Rita Rusic in seguito alle continue e numerose false dichiarazioni che l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha fatto nei suoi riguardi. Secondo l’attrice, la showgirl non sarebbe mai soccorsa in aiuto del produttore quando lui era in rianimazione, se non due/ tre volte. Ecco. È proprio su questo punto che, terminata la quinta puntata del reality, Barbara Alberti ha voluto porre l’attenzione. Come già accaduto in passato, la scrittrice ha espresso chiaramente il suo parere senza troppi giri di parole e, soprattutto, senza troppi peli sulla lingua. Infatti, in confessionale ha detto: “Ha fatto le cose per i giornali e poi lo ha mollato. Quando è stato malato è corsa Rita dall’America con i figli”.

Dalle sue parole riportate in alto, quindi, sembrerebbe che l’Alberti dia credito alla storia di Rita Rusic. Sostenendo, quindi, che la Marini non abbia badato al suo ex compagno nel momento del bisogno.