Elettra Lamborghini, l’annuncio da brividi sui social: “L’ho ritrovato”

Elettra Lamborghini, l’annuncio da brividi è arrivato poche ore fa sui social: “L’ho ritrovato”; ecco cosa ha raccontato la cantante.

Manca davvero poco all’inizio della 70 esima edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione che, sebbene non sia ancora partita, sta già facendo discutere parecchio. Ma, come sempre, c’è grande attesa per scoprire quali sono i brani in gara nella kermesse canora più famosa della tv. Alla quale, quest’anno, parteciperanno tanti cantanti ‘inediti’. Proprio così, per molti Big in gara, questa sarà la prima volta sul palco dell’Ariston. È il caso di Elettra Lamborghini, la giovane ereditiera, che sui social ha una vera e propria schiera di fan. Coi quali ama tenersi in contatto quotidianamente. Ed è un racconto da brividi, quello che Elettra Lamborghini ha voluto condividere con i suoi followers qualche ora fa. Su Instagram, la cantante ha ben 4,9 milioni di fan, coi quali ama condividere i momenti più salienti delle sue giornate. E, proprio qualche ora fa, la cantante, che sarà una dei concorrenti del prossimo Festival di Sanremo, ha raccontato una storia davvero emozionante. In una Instagram Story, Elettra racconta di aver ritrovato per caso un anello, perso circa un anno fa. Ma non si tratta di un anello qualsiasi, ma di un regalo speciale del suo papà. Un regalo dal valore inestimabile per lei. Ecco le sue parole.

Elettra Lamborghini, l’annuncio da brividi sui social: ha ritrovato un anello speciale

“Ed oggi così dal nulla, in una borsa che fino a ieri era vuota, l’ho ritrovato”. Con queste parole, Elettra Lamborghini racconta ai suoi followers di aver ritrovato un anello, regalatole dal papà anni fa. Un anello dal valore inestimabile, perso un anno fa a Dubai. La bellissima ereditiera racconta di essersi rassegnata ad averlo perso, e di aver addirittura pensato che glielo avessero rubato. Ma, improvvisamente, la Lamborghini ritrova l’anello, in una borsa che fino a poco prima sembrava essere vuota. Nella sua Instagram story, Elettra condivide il racconto da brividi con i suoi fan, fotografando proprio la mano in cui indossa l’anello. E rivelando che, proprio la notte precedente al ritrovamento, ha sognato il suo adorato cavallo Karakc, che non c’è più:

Un racconto davvero emozionante, quello di Elettra, che, come sottolinea alla fine, ha sognato il suo ‘angelo’ speciale, proprio prima del ritrovamento dell’anello. E, per la bellissima cantante, non si è trattata di una semplice coincidenza. Un’emozione che la Lamborghini ha voluto condividere con i suoi fan, mostrando il suo lato più sensibile e tenero. E voi, seguite Elettra su Instagram?