Elettra Lamborghini a Sanremo 2020, una fantastica notizia in arrivo per la cantante: svelato su Instagram l’artista con cui duetterà

Elettra Miura Lamborgini sarà una delle prossime concorrenti in gara al 70 esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo. La bella ereditiera ha ammesso di essere al settimo cielo nell’ultimo periodo, proprio per tutte le belle notizie ed esperienze che sta vivendo. Innanzitutto il successo del suo album, ricco di duetti e le hit che hanno fatto ballare il mondo con i sound caldi e latini. Non dimentichiamo i duetti con Pitbull e con Guè Pegueno, con cui è stata una dei giudici di ‘The Voice Of Italy’. Insomma, l’anno appena trascorso è stato per la cantante davvero ricco di emozioni e successi da ricordare. Non dimentichiamo che a Natale il compagno AfroJack l’ha chiesta in sposa mentre erano in vacanza con la famiglia in montagna. Un 2019 ricchissimo, come si prospetta anche il 2020, a partire dalla sua partecipazione a Sanremo. E proprio in merito alla sua partecipazione, ha svelato con chi duetterà sul palco dell’Ariston.

Elettra Lamborghini a Sanremo 2020, ecco con chi duetterà: Instagram in visibilio

Elettra Lamborghini ci ha appena allietato la serata con una splendida notizia, che sta già mandando i fan in visibilio sul suo profilo Instagram Ufficiale. Nelle ultime settimane, infatti, la ragazza non fa altro che renderci partecipi dei suoi numerosi impegni in vista della sua partecipazione al Festival. Tra lezioni di canto, prove generali sul pezzo che canterà sul palco dell’Ariston, prove di danza con il suo corpo di ballo, le sue giornate sono veramente sempre frenetiche. Non è da stupirsi che quindi la cantante si stia focalizzando principalmente sulla settima intensa che vivrà a breve.

E proprio in vista della competizione, ha annunciato che l’artista con cui duetterà è Miss Keta! La cantante di cui nessuno conosce l’identità, che si esibisce con occhiali scuri e una benda davanti a naso e bocca.