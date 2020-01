Ex on the Beach Italia 2, il cast completo: ci sono anche ex corteggiatori di Uomini e Donne

Questa sera inizia Ex on the Beach Italia 2: ecco il cast completo con i nomi di tutti i partecipanti del programma condotto da Cecilia e Ignazio

Questa sera inizia la seconda stagione di Ex on the Beach Italia. Il reality show viene trasmesso su Sky Italia e in streaming su Now Tv. La prima edizione è stata condotta da Elettra Lamborghini, mentre la seconda edizione è stata affidata alla coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il format prevede che quattro ragazzi single e quattro ragazze single vengano ospitati in un resort tropicale a Marbella (Spagna) per conoscere e trovare il nuovo amore. Peccato che, durante l’esperienza nel programma, arrivino i loro ex fidanzati a rovinare la festa. Lo scorso anno i personaggi più carismatici furono Federica Pacela, Renato Biancardi e Yuri Rambaldi, che ha partecipato anche all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Di seguito vi diciamo chi saranno i partecipanti della seconda edizione del reality show.

Ex on the Beach Italia 2: il cast completo

Tutto pronto per la seconda edizione del reality show di MTV. Al timone ci saranno Cecilia e Ignazio e per loro si tratta del primo impegno televisivo insieme. Il cast del reality show è stato ufficializzato nei giorni scorsi. Gli otto ragazzi single che parteciperanno al programma televisivo sono: Daniele, Denise, Fabiana, Klea, Lucrezia, Matteo e Sasha. Tra questi ci sono alcuni ex corteggiatori e corteggiatrici del programma televisivo Uomini e Donne. Fabiana Barra, ad esempio, l’abbiamo già vista nel programma di Maria De Filippi durante il trono di Manuel Vallicella. La ragazza finì nel bersaglio delle critiche per via delle sue foto molto ‘spinte’. Sasha Donatelli, invece, ha partecipato a Ragazzi e Ragazze, format che ha preceduto il trono over di Uomini e Donne. Sasha è spesso ospite di Detto Fatto, programma condotto da Bianca Guaccero su Rai Due. Anche Matteo Diamante ha partecipato a Uomini e Donne durante il trono di Sabrina Ghio.

I nomi degli ex fidanzati, invece, non si conoscono ancora. I ragazzi e le ragazze arriveranno all’improvviso nel resort di Marbella.