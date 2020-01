Federica Nargi affacciata al balcone in costume: fisico da urlo, ma quel dettaglio non passa inosservato

In una delle sue ultime foto su Instagram, Federica Nargi si immortala affacciata al balcone in costume: il fisico è da urlo, ma quel dettaglio non sfugge.

Sono passati diversi anni da quando, per la prima volta in assoluto, Federica Nargi faceva il suo debutto in televisione. Dapprima nel programma ‘Veline’ ed, in seguito, a Striscia la Notizia, la giovane ha cavalcato l’onda del successo. Tanto che, nonostante attualmente non sia molto ‘presente’ in televisione, è molto seguita ed apprezzata. Soprattutto su Instagra, pensate. Sul suo canale social ufficiale, la giovane compagna di Alessandro Matri vanta di un numero di followers davvero strabiliante. Con i quali, tra l’altro, si diverte a pubblicare delle foto incredibili. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, affacciata al balcone, Federica si lascia immortalare con indosso un fantastico costume. Il suo fisico, inutile a dirlo, è davvero da urlo. Tuttavia, quel ‘particolare’ dettaglio non può assolutamente passare inosservato.

Federica Nargi in costume: quel dettaglio non sfugge affatto

Nonostante due bimbe davvero molto piccole, Federica Nargi vanta di un fisico davvero pazzesco. Ne abbiamo avuto testimonianza in diverse fotografie condivise sul suo canale Instagram. Ma è con quest’ultima foto che ne abbiamo avuto praticamente la conferma. Qualche ora fa, infatti, l’ex velina di Striscia la Notizia ha pubblicato una foto in costume davvero da togliere il fiato. È affacciata al balcone, Federica. Ma ciò che cattura l’attenzione è, com’è giusto che sia, la forma fisica della giovane che, come dicevamo precedentemente, è davvero da urlo. Ma non è finita qui. Perché c’è anche un altro dettaglio che non può assolutamente passare inosservato. Sapete di che cosa parliamo?

Come raccontato anche in nostri recenti articoli, Federica, all’altezza del bacino, ha un tatuaggio che difficilmente non può essere notato. Ne ha pochissimi sul suo corpo, la giovane Nargi. Eppure, questa splendida stella disegnata sul suo fianco non può assolutamente passare inosservata. Sembra, addirittura, risaltare anche di più la sua bellezza, siete d’accordo?