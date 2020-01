Sanremo 2020, secondo una clamorosa indiscrezione la presenza di Georgina Rodriguez al Festival è seriamente messa a rischio: ecco svelato il motivo.

Mancano pochissime settimane a Sanremo 2020, eppure non si fa altro che parlare di questo. Non soltanto per la polemica suscitata qualche giorno fa, in seguito ad una frase di Amadeus, ma anche per una delle clamorose novità di quest’edizione. Per la prima volta in assoluto, il direttore artistico e conduttore del Festival non sarà affatto accompagnato da due vallette fisse, bensì da dieci donne differenti. Ebbene, in ciascuna delle cinque serate della manifestazione musicali, ci saranno due donne dello spettacolo a calcare il palco dell’Ariston. Ci saranno, quindi: Antonella Clerici, Diletta Leotta e tante altre ancora. Tra le quali anche Georgina Rodriguez, la bellissima compagna di Cristiano Ronaldo. Ebbene. Stando ad una clamorosa indiscrezione di qualche ora fa, sembrerebbe che la sua presenza sia davvero a rischio. Sapete perché? Ecco tutti i dettagli.

Georgina Rodriguez rischia Sanremo 2020: ecco perché

Stando a questa clamorosa indiscrezione lanciata da La Stampa, sembrerebbe che la presenza di Georgina Rodriguez sul palco di Sanremo 2020 sia davvero a rischio. Ebbene si. Dopo la rinuncia dell’attrice Monica Bellucci, sembrerebbe che sia in arrivo una nuova cattiva notizia per il conduttore. Stando a quanto riportato da La Stampa, come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che la compagna di Cristiano Ronaldo sia in procinto di declinare l’invito per calcare il palco dell’Ariston. Ma non è finita qui. Perché, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che ci sia un motivo economico alla base di questa indiscrezione.

Sembrerebbe, infatti, che per la sua ospitata al Festival di Sanremo di giovedì 6 Febbraio la giovane modella abbia chiesto un compenso davvero cospicuo. Pensate, parliamo di una cifra davvero incredibile. Che, da quanto si apprende, sembrerebbe non essere stata ancora accettata dal direttore di Rai Uno Coletta. Ovviamente, ci teniamo a sottolineare che, fino a questo momento, non c’è nulla di certo. Ma, ripetiamo, si parla soltanto di indiscrezioni. Bisognerà attendere ancora un po’ di tempo per ulteriori delucidazioni.