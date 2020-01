GF Vip, ecco chi è stato eliminato e chi sono i nominati della quinta puntata: la decisione inaspettata lascia tutti senza parole.

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri è stata ricca di sorprese e inaspettati colpi di scena. L’atmosfera si è scaldata fin da subito, con un botta e risposta senza freni tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, che non hanno mancato di ribadire la loro antipatia reciproca. Poi c’è stato l’ingresso a sorpresa di Valeria Marini, che ha incontrato la sua storica ‘rivale’ Rita Rusic. Il confronto tra le due è stato forte, con toni anche molto duri. Subito dopo, poi, ci sono stati dei commenti choc sulla Marini da parte di alcuni concorrenti. Insomma, non sono mancate le parole forti, ma anche le lacrime, come quelle di Fernanda Lessa, Ivan Gonzalez e Antonio Zequila, che hanno raccontato le proprie storie di vita, commuovendo i loro compagni d’avventura e soprattutto il pubblico a casa. Ma oltre alle grandi emozioni, il GF Vip ha anche un tasto dolente, fatto di eliminazioni e nomination. E allora scopriamo insieme cos’è successo nel corso della quinta puntata.

GF Vip, Pasquale Laricchia eliminato: il particolare meccanismo per la scelta dei nominati

Questa settimana al televoto del Grande Fratello Vip c’erano tre concorrenti: Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver. Tre uomini, così com’era stato deciso nella scorsa puntata, che si sono giocati il posto nella casa. Alla fine ad avere la peggio è stato Pasquale, che ha dovuto abbandonare il gioco. Il pugliese, entrato insieme a Salvo Veneziano, Patrick e Sergio Volpini come ‘highlander’ delle vecchie edizioni, ha divertito tutti con la sua simpatia e i suoi famosi proverbi, e si è anche molto impegnato a far allenare i vip in casa, fungendo da personal trainer. Il concorrente ha abbandonato il gioco con il sorriso, contento del percorso che ha fatto, anche se non è mancato un leggero screzio con Barbara Alberti, che aveva detto cose abbastanza pesanti su di lui.

Per quanto riguarda le nomination, invece, il meccanismo della quinta puntata è stato molto particolare. Dopo aver eletto i 7 preferiti della casa, scelti dagli stessi inquilini e ai quali è stata data l’immunità, i concorrenti rimasti si sono sfidati a coppie. Alla fine di ogni gara la coppia perdente ha visto andare in nomination uno dei suoi componenti, scelto di volta in volta dalla coppia vincente. Alla fine di tutte le gare sono finiti al televoto Fernanda Lessa, Ivan Gonzalez e Carlotta Maggiorana. Ma non è tutto. I 7 preferiti, infatti, sono stati chiamati a fare un nome tra questi tre per salvarlo dalla nomination, e quasi tutti hanno scelto Fernanda, colpiti dalla sua incredibile storia. Alla fine, dunque, i due concorrenti a rischio eliminazione per la prossima puntata sono Ivan Gonzalez e Carlotta Maggiorana.