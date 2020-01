La famosa attrice Giuliana De Sio è stata la protagonista di un gravissimo lutto: l’annuncio è arrivato qualche istante fa, ecco cosa è successo.

L’annuncio è giunto qualche istante fa: Giuliana De Sio è stata colpita da un gravissimo lutto. Questa mattina, martedì 21 Gennaio, è venuto a mancare il suo caro padre. Alfonso De Sio, questo è il nome dell’uomo, è morto all’età di 92 anni presso la sua dimora campana dove viveva in compagnia della sua terza moglie. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il padre dell’attrice soffrisse, da diverso tempo, di problemi cardiaci. E che, quindi, sarebbe morto in seguito ad un arresto cardiaco. Il dolore della De Sio, com’è giusto che sia, è davvero immenso. Tanto che, pochissime ore fa, sul suo canale ufficiale Facebook, Giuliana ha condiviso un tenero e commovente saluto per il suo dolce papà.

Giuliana De Sio, gravissimo lutto: è morto il padre

Alfonso De Sio, padre dell’attrice Giuliana e della cantautrice Teresa, è venuto a mancare questa mattina, presso la sua dimora campana, all’età di 92 anni. Stando a quanto si apprende dal sito web Fanpage, sembrerebbe che l’uomo sarebbe morto in seguito ad un arresto cardiaco. Soffriva da tempo di problemi cardiaci e, molto probabilmente, sarebbe morto dopo un infarto. A dare il triste annuncio è stata l’attrice campana. Che, con un commovente ed emozionante, post sul suo canale Facebook ufficiale ha voluto concedere al suo tenero padre un ultimo saluto. ‘Ciao papà’, scrive Giuliana a corredo di questo delicato scatto in compagnia di suo padre. Un messaggio breve, insomma. Ma che, da come si può chiaramente capire, racchiude alla perfezione lo stato d’animo dell’attrice per questo gravissimo lutto di cui è stata protagonista qualche ora fa.

Inutile a dire che, appena appresa la tragica notizia, Numerosi, infine, sono stati i messaggi di cordoglio, da parte di colleghi e sostenitori, per la bella De Sio.

Alfonso De Sio, chi è il padre dell’attrice Giuliana e della cantautrice Teresa

Alfonso De Sio è nato a Cava De Tirreni, in provincia di Salerno, nel 1928. Un uomo ricco di cultura, vantava ben due lauree. Una in Giurisprudenza e un’altra in Scienze Politiche. Senza considerare, poi, la conoscenza di numerose lingue straniere. A partire, dall’inglese e francese. Fino ad avere nozioni di russo e cinese. Per la maggior parte della sua vita aveva lavorato all’Inps. Senza mai perdere occasione di poter coltivare la sua passione: la scrittura. Dal 2016 al 2018, infatti, verranno pubblicati 3 suoi libri.

