Dopo la sua scelta a Uomini e Donne, Giulio Raselli è finito letteralmente ‘sotto accusa’: l’ultima attacco è arrivato qualche ora fa proprio da lei.

Il percorso di Giulio Raselli a Uomini e Donne è terminato ieri, lunedì 20 Gennaio, eppure il tronista torinese continua a far parlare molto di sé. Come raccontato in diversi nostri articoli, appena terminata la puntata del dating show, sono giunti diversi messaggi contro il buon Raselli. Non soltanto a favore di Giovanna Abate, la ‘non scelta’, ma anche contro di lui. Vi abbiamo parlato, ad esempio, della parole di Alessandro Zarino o anche di Alessandro Basciano. Tuttavia, qualche ora fa, è arrivato un altro attacco da una persona che, per diverso tempo, ha avuto a che fare con lui. Condividendoci, quasi, tutto. Di chi parliamo? E, soprattutto, cosa avrà detto? Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Giulio Raselli dopo la scelta: l’attacco arriva da lei

Durante il momento della sua scelta a Uomini e Donne, Giulio Raselli ha confessato a Giulio D’Urso di essersi innamorato di lei. ‘Ti prego dimmi di si perché ti amo’, queste sono le parole che il tronista ha utilizzato per aprire il suo cuore alla sua corteggiatrice. Insomma, parole davvero importanti. Che, com’è giusto che sia, non sono affatto passate inosservate. Né a Gianni Sperti che, in diretta televisiva, ha accusato Giulio di aver preso in giro Giovanna, dal momento che era innamorato di Giulia, e né ad un’altra persona. La quale, qualche ora fa, ha lanciato un duro attacco nei confronti del torinese. Sapete di chi parliamo? Di Sabrina Martinengo. Ebbene si. L’ex concorrente di Temptation Island, con la quale – tra l’altro – Giulio aveva passato più tempo nel villaggio dell’Is Morus Relasi, ha espresso chiaramente il suo parere, sotto ad un post su Instagram, rispetto alla decisione del buon Raselli:

‘Non è stato un amore nato in trasmissione, ma ben da prima (Formentera?)’, scrive Sabrina facendo un chiaro riferimento alla segnalazione giunta a Uomini e Donne qualche mese fa. Voi, invece, cosa ne pensate?