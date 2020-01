Grande Fratello Vip, dichiarazione inaspettata di Ivan: "E' meglio finirla..."

Grande Fratello Vip 4, arriva una nuova dichiarazione inaspettata da parte di Ivan Gonzales: “E’ meglio finirla…” rivela ad Andrea Denver

Il Grande Fratello Vip 4 è iniziato ormai da due settimane e iniziano già a delinearsi i caratteri dei vari concorrenti della casa, che incominciano a conoscersi a vicenda e ad aprirsi. E’ quello che sta accadendo anche per Ivan Gonzales, che all’interno della casa sta stringendo amicizia con i vari coinquilini, scambiando con loro pensieri ed esperienze passate. L’influencer spagnolo è conosciutissimo in Italia per essere stato prima il tentatore di Valeria Marini, a Temptation Island Vip, poi per aver intrapreso il percorso di Tronista a Uomini e Donne su Canale 5. Qui è stato Tronista insieme a Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, iniziando una conoscenza con Natalia Paragoni e Sonia Pattarino, su cui poi cadrà la sua scelta alla fine del percorso. E proprio in merito a queste due corteggiatrici, prima si è lasciato andare a delle dichiarazioni decisamente inaspettate. Andiamo a scoprirle insieme…

Grande Fratello Vip, la dichiarazione inaspettata di Ivan a Denver

Ivan negli scorsi giorni si era lasciato andare a delle esternazioni sulla sua ex Sonia Pattarino, che non sono state per niente gradite dalla ragazza. Il giovane aveva infatti affermato di non aver mai scelto alcuna donna in vita sua, ma che sono sempre state queste a scegliere lui… La giovane ovviamente non ha reagito molto bene a queste parole, dato che lei è stata la sua scelta alla fine del percorso a Uomini e Donne. Ancora oggi, la ragazza ha dovuto scrivere un post in cui spiega che molte delle cose a cui fa riferimento Ivan non sono per lei, ma le dichiarazioni che lo spagnolo ha fatto poco fa a Denver lo sono certamente. Andrea ha infatti chiesto a Ivan se si fosse pentito a distanza di tempo di non aver scelto Natalia e il ragazzo ha risposto di no, e alla domanda se gli piacesse, si è così espresso: “Nì, perché sapevo un po’ di lei. Come persona non mi piaceva tanto. Lei abitava a Milano… Sì, mi avevano detto qualcosa“.

Ovviamente gli è stato chiesto anche di Sonia e su di lei ha dichiarato: “Ho scelto una brava ragazza, però… Non è giusto prendere una persona in giro, è meglio finirla… i capiva da prima, è andata avanti ma entrambi sapevamo che alla fine non c’era nulla“. Non ci resta che aspettare per conoscere quale sarà la risposta di Sonia in merito.