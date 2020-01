Sonia Pattarino, nuova stoccata al suo ex Ivan Gonzalez: “Quella ragazza non sono io!”, ecco cosa ha rivelato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è entrata nel vivo. I colpi di scena nella Casa più spiata d’Italia sono all’ordine del giorno. E, tra i concorrenti più in vista, c’è senza dubbio lo spagnolo Ivan Gonzalez, ex tronista di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island Vip. Oggi, Ivan è single, ma fino a qualche mese fa lo spagnolo era ancora legato a Sonia Pattarino, la corteggiatrice che ha scelto proprio a Uomini e Donna. Una storia quella con Sonia che però il bel Gonzalez sembra di aver completamente dimenticato. In varie occasioni, nella Casa, Ivan ha dato dimostrazione di non avere grandi ricordi della relazione con la bella sarda: prima la frase ‘le donne mi hanno sempre scelto, io non ho mai scelto”, poi la confessione “non mi innamoro da tantissimi anni”. Insomma, Ivan sembra aver quasi rimosso la sua ultima esperienza sentimentale! E, quando poco fa i fan hanno fatto notare a Sonia che lo spagnolo stava parlando di lei, la risposta dell’ex corteggiatrice toglie ogni dubbio! Ecco cosa è successo.

Sonia Pattarino, Ivan Gonzalez parla di lei? L’ex corteggiatrice smentisce su Instagram

“Ma come vi può venire in mente che possa parlare di Sonia?”, è questa la domanda che ironicamente Sonia Pattarino rivolge ai suoi followers. Followers che, nelle ultime ore, hanno contattato la bella sarda per informarla su alcune dichiarazioni di Ivan nella Casa. Secondo alcuni, Ivan stava parlando di Sonia e di un viaggio fatto insieme a Bali. Ebbene, non è così! L’ex corteggiatrice, dopo aver chiarito di non seguire la diretta del Grande Fratello, specifica che quella ragazza di cui Ivan sta parlando non è lei. Ecco la stories apparsa sul profilo della Pattarino:

Insomma, i telespettatori che speravano in un dolce ricordo di Ivan resteranno delusi: Sonia specifica di non essere la donna con cui lo spagnolo è stato a Bali. Chi sarà stata la ‘donna misteriosa’ di cui Ovan parla sempre? Attendiamo ulteriori news!