Amici 19, dopo la reazione furiosa di Javier contro i professori, la commissione di ballo ha preso un’inaspettata decisione: cos’è successo.

A distanza di alcuni giorni dalla ‘bufera’ scatenata da Javier ad Amici 19, l’argomento ritorna ad essere ancora centrale. Tanto è vero che l’inizio del daytime di oggi è, ancora una volta, concentrato sul ballerino cubano. Dopo essere stato reintegrato nella scuola nel corso della puntata di sabato scorso, la commissione di ballo ha voluto nuovamente parlare con lui di quanto accaduto in questi ultimi giorni. E, soprattutto, spiegare il reale motivo per cui hanno deciso di non prendere una drastica decisione nei suoi confronti. Tutti, compresa Alessandra Celentano, sono rimasti davvero delusi per le dichiarazioni che, seppur in un momento di rabbia, l’allievo ha fatto nei confronti dei programmi e, soprattutto, nei loro riguardi Il suo talento, però, è immenso. Ed è proprio per questo motivo che hanno deciso di lasciarlo nella scuola. Tuttavia, una nuova comunicazione è pronta per il cubano. Ecco la decisione inaspettata dei professori di ballo.

Amici 19, la decisione inaspettata dei professori su Javier

Come visto durante la puntata speciale di Amici 19 di sabato scorso, Javier Rojas è stato reintegrato nella scuola. Dopo la reazione furiosa al provvedimento dato dalla produzione, il ballerino cubano ha avuto la possibilità, su decisione dei professori, di continuare ad essere uno degli alunni della scuola. Tuttavia, come abbiamo visto nella puntata del daytime di oggi, nonostante questa decisione, la commissione di ballo ha una nuova comunicazione da fargli. E così, riuniti tutti i talenti nella sala relax, Alessandra Celentano si è fatta portavoce di un pensiero generale di tutti i suoi colleghi.

Il ballerino cubano dovrà superare gli esami di sbarramento come tutti gli altri sue compagni. Ma non solo. Perché parole della Celentano sono molto chiare: Javier è rimasto nella scuola per il suo talento nella danza classica, ma anche in tutti gli altri generi. Tuttavia, resta indiscusso il fatto che tutti i professori siano rimasti delusi dal suo atteggiamento. È proprio per questo motivo che, come annunciato da Alessandra, a lezione non tutti saranno come sempre con lui. Insomma, una decisione più che inaspettata. Ma che, d’altra parte, può essere più che comprensibile.

Javier piange disperato ad Amici: le parole di Maria De Filippi

Durante la puntata di Amici di sabato scorso, abbiamo visto un Javier davvero disperato per quanto accaduto qualche ora prima. Le sue parole, contro il programma e contro i professori, erano state davvero dure. Tuttavia, la reazione di Maria De Filippi è stata davvero incredibile. Non soltanto è andato a prenderlo in sala danza, allontanandosi dallo studio, ma ha cercato anche di rincuorarlo.