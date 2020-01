Meghan Markle, vengono divulgate le prime foto dopo il divorzio Reale avvenuto nelle ultime settimane: c’è un dettaglio che tutti notano nel suo look

Meghan Markle è ormai in vetta alle classifiche del gossip per la decisione presa col marito Herry Windsor di ‘divorziare‘ dalla casa Reale Inglese. Harry e Meghan solo qualche settimana fa avevano deciso di comunicare attraverso il loro profilo Instagram Ufficiale il distacco dalla Corona, e la rinuncia ai titoli per inseguire una vita più tranquilla. La notizia ha ovviamente destato enormemente scalpore nel Regno Unito e tra i sudditi, che si sono interrogati sulle reali motivazioni dei due coniugi. Ovviamente l’accaduto ha avuto delle ripercussioni sull’assetto familiare, spingendo la Regina Elisabetta a convocare i membri della famiglia Reale per poter trovare una soluzione convenevole per tutti a questo allontanamento. In seguito è stato stabilito e comunicato da Sua Maestà, pieno appoggio alla decisione del nipote e della consorte e che si cercherà una soluzione per non privare di nulla il piccolo Archie. Detto ciò Meghan si è trasferita in Canada col piccolo, nell’attesa di essere raggiunta da Harry che nel frattempo ha voluto spiegare le motivazioni di tale gesto durante un discorso. Meghan da oltreoceano inizia a far parlare di sé e le prime foto dopo il ‘divorzio Reale’ non passano certamente inosservate…

Meghan Markle, prime foto dopo il divorzio Reale: il dettaglio che tutti notano

Dopo il ‘divorzio Reale’ che sta facendo chiacchierare l’intero globo, Meghan Markle ha deciso di allontanarsi per un po’ dai riflettori, iniziandosi a stabilire nella nuova dimora in Canada. Qui con il figlio Archie e i cagnolini, aspetta l’arrivo del marito Harry, ancora impegnato in Inghilterra. La Duchessa di Sussex è stata paparazzata con dei look davvero particolari, che mai potremmo immaginare, visti quelli sfoggiati in Inghilterra durante la sua permanenza al palazzo. Attraverso il sito ‘People Talk Ru’ che ha pubblicato gli scatti, vediamo la Duchessa in vesti totalmente nuove.

L’attrice di ‘Suits’ indossa infatti un completo ginnico, con dei leggins neri e una felpa in pile dello stesso colore. Scarpe da trekking e cappello in lana, la vediamo passeggiare per i boschi di Vancouver con i cani al guinzaglio e il piccolo Archie nel marsupio. Che dire, splendida anche in quest’occasione, ma decisamente diversa da come siamo stati abituati a vederla durante le visite ufficiali.