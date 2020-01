In quest’ultima foto su Instagram, Miriam Leone si immortala con una scollatura da urlo in primo piano: lo scatto social fa ‘boom’ di likes.

Sono passati ben 12 anni da quando, per la prima volta in assoluto, Miriam Leone vince a Miss Italia. Correva l’anno 2008 e la bellezza della giovane siciliana non è affatto passato inosservata. Da quel momento, ‘ne è passata di acqua sotto i ponti’, eppure la più bella d’Italia ha letteralmente conquistato tutti. Tanto che, ancora adesso, detiene un successo davvero assoluto. Non soltanto dal punto di vista ‘lavorativo’, ma anche dal punto di vista ‘social’. Perché se da una parte Miriam è stata la protagonista indiscussa di numerosi programmi di successo; dall’altra, decanta un seguito social davvero pazzesco. Lo testimonia il numero sconsiderato di followers, ma anche la sua ‘passione’ nel condividere foto davvero pazzesche. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, con indosso abiti chiaramente di scena, Miriam ha incantato tutti con una scollatura da urlo in primo piano. Ecco tutti i dettagli.

Miriam Leone, scollatura da urlo in primo piano: lo scatto infiamma Instagram

Basta davvero poco a Miriam Leone per far ‘impazzire’ i suoi followers. Vanta di una bellezza davvero straordinaria, l’ex Miss Italia. Ed è più che normale, quindi, che ogni suo foto su Instagram riscuoti un successo davvero smisurato. Ve ne abbiamo parlato in diversi nostri articoli. Perché, come dicevamo precedentemente, la bella siciliana è solita condividere degli scatti davvero fenomenali. Quest’ultimo – tra l’altro, condiviso qualche ora fa – fa parte di essi. Con degli abiti di scena, di cui, al momento, non ci ha voluto svelare ancora nulla, la giovane Leone ha letteralmente incantato tutti. Il vestito, infatti, che l’ex Miss Italia indossa presenta una scollatura davvero vertiginosa. È proprio per questo motivo che, data anche l’inquadratura in primo piano, è praticamente impossibile non guardare proprio lì.

La scollatura, da come si può chiaramente vedere, è davvero da urlo. È proprio per questo motivo che, in un batter baleno, lo scatto è stato ‘bombardato’ da likes.

‘Ho sofferto per amore’, la clamorosa confessione di Miriam

Nonostante vanti di una bellezza davvero più unica che rara, anche Miriam Leone ha sofferto per amore. A rivelarlo è stata la diretta interessata in una recente intervista per Vanity Fair. Stando a quanto si è potuto leggere tra le pagine del settimanale, l’ex Miss Italia, non soltanto ha raccontato di essere stata da bambini molto ‘ribelle’, ma anche di non esseri mai sentita all’altezza quando intraprendeva una relazione amorosa.