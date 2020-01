Natalia Paragoni senza vestiti: il braccio non copre tutto, Instagram si fa ‘bollente’ con gli ultimi scatti della ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Tra le corteggiatrici apparse nello studio di Uomini e Donne, lei è una delle più belle di sempre. Parliamo di Natalia Paragoni, la bellissima bionda che, nel programma di Maria De Filippi, ha rubato il cuore al tronista Andrea Zelletta. Ma non solo a lui! Sin dalla sua prima apparizione in tv, Natalia ha incantato migliaia di fan, che la seguono assiduamente sui social. In particolare su Instagram, il social network preferito dai vip. È proprio lì che, la modella ama postare foto e video delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi, ai momenti col suo adorato Andrea: il profilo della Paragoni è ricco di post interessanti. Ma non mancano gli scatti ‘ bollenti’. Come quello apparso su Instagram proprio qualche ora fa. Un post in cui Natalia si mostra senza vestiti, con i capelli bagnati. Scatti in bianco e nero in cui l’ex corteggiatrice è più bella che mai. Ma un braccio non copre tutto...e su Instagram la temperatura si infiamma in un attimo! Diamo un’occhiata alla foto in questione.

Natalia Paragoni senza vestiti: il braccio non copre tutto, followers in delirio

Basta poco a Natalia Paragoni per fare impazzire i suoi fan. La bella ex corteggiatrice ha nel cuore solo il suo Andrea, conosciuto nel programma di Canale 5 Uomini e Donne. La coppia è amatissima sui social, dove è seguita da migliaia di followers. Ed è proprio su Instagram che, qualche ora fa, Natalia ha pubblicato un post che non è passato inosservato. Si tratta di tre foto, in bianco e nero, in cui l’ex corteggiatrice è bagnata e senza vestiti. Un braccio non copre tutto, Instagram diventa ‘bollente’. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto! Natalia ha letteralmente mandato in tilt Instagram con il suo ultimo scatto. Una pioggia di likes e commenti ha invaso il post dell’ex corteggiatrice, che si conferma una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne.