Quali sono i segni zodiacali nettamente al top rispetto a tutti gli altri in questa settimana di gennaio dal 20 al 26? E in amore? Ecco cosa dice l’oroscopo della settimana.

La settimana che è appena iniziata ha visto uno start caratterizzato dal Blue Monday. Considerato come il giorno più triste dell’anno perché il più lontano da qualsivoglia festività ha messo tutti un po’ in crisi. Allora in molti si sono rifugiati nell’oroscopo chiedendosi quali saranno i segni più fortunati della settimana. C’è una condizione astrale particolare che però sembra favorire quasi tutti i segni. Tirate un sospiro di sollievo insomma, non ci sono delle condizioni sfortunate (a patto che si voglia credere alla sfortuna). Esistono però alcune costellazioni più fortunate di altre. L’oroscopo per questa settimana dal 20 al 26 gennaio quindi parla chiaro.

I segni più fortunati della settimana

Quali sono i segni zodiacali più fortunati in questa settimana? Ce ne sono alcuni, che elencheremo a breve, che più degli altri si faranno notare e saranno letteralmente spumeggianti. Soprattutto sul lavoro arrivano soddisfazioni insomma, ma pare che anche nella vita privata, se non ci si lascia andare all’impulsività della luna, ci saranno successi.

Ariete: Secondo alcuni esperti di astrologia l’ariete è senza dubbio uno dei segni favoriti per questa settimana. Tanta creatività, voglia di amicizia e di intessere relazioni sociali!

Toro: per il Toro poi sappiamo che la settimana lavorativa sarà super produttiva. Ci sono possibilità di crescita, di prendere il comando in determinate situazioni lavorative, ma occhio all’amore nel weekend, potreste scontrarvi col partner.

Leone: per il leone invece questa settimana sarà foriera di nuova fiducia nel prossimo. Se siete soli, infatti, sarà il momento giusto per aprirsi al prossimo, per incontrare persone nuove e, magari, anche l’anima gemella.

Bilancia: stesso discorso per la bilancia che si aprirà ad un amore nuovo, oppure si sentirà finalmente pronto per ravvivare la relazione di coppia con il partner. Insomma si aprono nuovi scenari.