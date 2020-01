Subito dopo la puntata di ieri del GF Vip, Paola Di Benedetta ha perso la pazienza con Andrea Denver: ecco cos’è successo tra i due gieffini.

Sapevamo che la quinta puntata del Grande Fratello Vip sarebbe stata imperdibile. E, in effetti, così è stata. Non ci riferiamo, ovviamente, soltanto allo scontro-incontro tra Rita Rusic e Valeria Marini, ma anche alla clamorosa rivelazione che, in diretta televisiva, Elisa De Panicis ha fatto ad Andrea Denver. Qualche anno fa, tra i due, c’è stato del tenero. E, nonostante il modello continui a ribadire di provare una forte amicizia per l’ex corteggiatrice, Elisa è ritornata in casa per affermare che, poco prima di iniziare la sua esperienza nella casa, Andrea l’avesse chiamata per raggiungerla nel suo albergo. Insomma, dichiarazioni che non sono affatto passate inosservate a nessuno. Nemmeno a Paola Di Benedetto. Che, subito dopo la puntata, ha completamente perso la pazienza con il giovane. Ecco che cosa è successo.

Paola Di Benedetto contro Andrea Denver dopo la puntata del GF Vip: ecco perché

Le dichiarazioni di Elisa De Panicis, nel corso della quinta puntata del GF Vip, non sono affatto passate inosservate, come dicevamo precedentemente. È proprio per questo motivo che, terminata la puntata, Paola Di Benedetto è stata al centro di un confronto con Andrea Denver. L’ex Madre Natura, notando l’atteggiamento del giovane modello durante l’incontro con l’ex corteggiatrice, gli ha chiesto come fosse possibile che in quell’occasione lui non abbia detto nulla per difendersi. “Mi manca un pezzo”, sbotta Paola. E poi continua: “Se io so che dall’altra parte c’è una minc****a grossa che mi provoca dei danni con la persona che mi guarda e aspetta fuori, io ti dico che sei pazzo e che ce la vediamo fuori”.

Insomma, l’ex madre natura non ha fatto altro che esprimere il suo pensiero. Anche perché, come dicevamo precedentemente, continua a vedere ‘poca chiarezza’ dell’atteggiamento di Andrea. “Io non so come fai a stare così tranquillo”, conclude.

Grande Fratello Vip, eliminato e nominati della quinta puntata

Come dicevamo precedentemente, una quinta puntata del Grande Fratello Vip davvero incredibile. I colpi di scena sono stati davvero tanti. Soprattutto, per quanto riguarda l’eliminato e i nominati. Ad abbandonare la casa del Gf Vip questa settimana, come raccontato in un nostro recente articolo, è stato Pasquale La Ricchia. Mentre, a rischiare il suo posto nella casa sono: Ivan Gonzalez e Carlotta Maggiorana. Insomma, al ballottaggio vi due personalità davvero molto forti. Chi è il vostro preferito tra i due? E, soprattutto, chi abbandonerà la casa? Staremo a vedere!

