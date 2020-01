GF Vip, Salvo Veneziano si è letteralmente scagliato con Alfonso Signorini: il duro sfogo del pizzaiolo siciliano su Instagram.

Qualche ore fa, Salvo Veneziano è stato protagonista di un duro sfogo contro Alfonso Signorini. Ma procediamo con ordine. Il pizzaiolo siciliano, come raccontato in diversi nostri articoli, è stato espulso dalla casa del GF Vip, in seguito a delle dichiarazioni poche carine nei confronti di Elisa De Panicis. Nonostante la scuse, le motivazioni del gieffino e la possibilità di spiegarsi pubblicamente, sembra che ci sia stato qualcosa che non è affatto andato giù a uno dei quattro highlander del reality di Canale 5. Il motivo sembrerebbe essere rintracciato nella puntata di ieri. Quando Alfonso Signorini, per difendere alcuni termini di Barbara Alberti nei confronti di Pasquale La Ricchia, ha ritenuto che la scrittrice parlasse per ‘iperbole’. Ecco. È proprio su questo punto che Salvo Veneziano non ci sta affatto. E si scaglia contro il conduttore del GF. Ecco lo sfogo su Instagram.

Salvo Veneziano contro Alfonso Signorini: cos’è accaduto dopo la puntata del GF Vip

Salvo Veneziano è ritornato a casa. Dopo la squalifica al GF Vip, il pizzaiolo siciliano è ritornato a casa da sua moglie e dalla sua famiglia. Ma ciò che non significa affatto che non segue il reality. Anzi, il contrario. Pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente, l’ex gieffino è stato il protagonista di un duro e pesante sfogo contro Alfonso Signorini. Il motivo, stando a quanto scritto a corredo del post condiviso sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe da rintracciarsi nel discorso fatto dal conduttore ieri sera in difesa di Barbara Alberti. Oltre a Pupo, infatti, anche il pizzaiolo ha avuto da ridire sulle affermazioni del giornalista. ‘Ascoltate come Alfonso spiega bene la parole IPERBOLE sulle affermazioni dei concorrenti. E sulla mia persona è stata utilizzata la parola “violenza” sulle donne’, inizia a scrivere Veneziano a corredo del suo post social.

E poi conclude con una bella stoccata al direttore di Chi: “Anche Alfonso nel lanciare le nomination ha usato il termine ‘Scannare’, forse è un termine goliardico?”. Insomma, sembra che Salvo non abbia potuto fare a meno di notare quest’atteggiamento di Alfonso Signorini. E di condividerlo con i suoi followers.

Le conseguenze delle sue parole al GF Vip

Come raccontato in una sua recente ospitata nel salotto televisivo di Barbara D’Urso, le sue parole, dette nella casa del GF Vip, non sono affatto passare inosservate al di fuori. Stando a quanto raccontato dal diretto interessato, sembrerebbe che le conseguenze siano stato davvero pessime.