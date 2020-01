Samantha De Grenet, ospite di Caterina Balivo in Vieni da Me, ha fatto una confessione che nessuno si aspettava: ecco le parole della showgirl.

La famosa conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella è stata ospite nel salotto di Caterina Balivo, nel programma Vieni da me. Ieri 20 gennaio 2020 Samantha De Grenet ha rivelato molti segreti su di sé, come le sue ‘nobili radici’: la nonna era principessa ed è sempre stata molto attenta alle etichette. Samantha ha un passato di cui nessuno era a conoscenza: in lacrime, per la prima volta in tv, ha raccontato di aver avuto un brutto male tempo fa che l’ha costretta a sottoporsi ad una complicata operazione chirurgica. Ecco le parole della showgirl su Rai Uno.

Samantha De Grenet, la confessione a Vieni da Me: “Sono stata male, chi mi era vicino sa cosa ho passato”

Samantha De Grenet è stata ospite di Vieni da me il 20 gennaio 2020 ed ha fatto molte confessioni su di sé, sul suo passato: ed è proprio riguardo quest’ultimo che ha fatto commuovere tutti. In lacrime per la prima volta in tv ha raccontato di esser stata vittima di un brutto male.

“2018 non è stato un anno facilissimo. Solo le persone vicino a me sanno cosa ho passato. E’ un qualcosa che non ho ancora reso pubblico perchè ha toccato me profondamente e di rimbalzo chi mi sta accanto. E’ passato un anno, ho metabolizzato, sono quasi pronta e spero che quando riuscirò a parlarne senza piangere, di dare forza ad altre donne che passano quello che ho passato io. Sono stata male. Non è mai tutto finito, ci sono cose da fare, ma sto bene. Mi sono operata”: sono queste le parole di Samantha che non è riuscita a trattenere le lacrime. Ha deciso di non parlarne per paura di ‘haters’ o di coloro che attaccano gratuitamente.