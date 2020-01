Pochissimi istanti fa, Serena Enardu è stata la protagonista di una confessione su Pago che spiazza davvero tutti: ecco cosa dice su Instagram.

Da quando ha avuto la possibilità di parlare con il suo ex fidanzato Pago nella casa del Grande Fratello Vip, Serena Enardu non perde occasione di poter parlare di lui sui social. Dopo la confessione ‘segreta’ di qualche ora fa, l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare a delle nuove parole sul gieffino. Mentre è in macchina ad aspettare suo figlio, Serena risponde a tutti coloro che, in questi ultimi giorni, chiedono se abbia mai pensato che il il cantante sardo sia pronto a cambiare. E, soprattutto, come possa essere la loro storia qualora lui fosse cambiato. Le parole di Serena sono davvero spiazzanti. Anche perché, chiaramente e senza peli sulla lingua, l’ex tronista sostiene di essere consapevole che il rapporto con Pago non potrà mai essere come quello di prima. Insomma, una confessione che spiazza, senza alcun dubbio. Ma ecco tutti i dettagli.

Com’è solita fare, Serena Enardu è ritornata a parlare con i suoi followers di Pago. Pochissimi istanti fa, come dicevamo precedentemente, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto delle clamorose rivelazioni sul suo ex fidanzato. Ai suoi sostenitori, Serena ha confessato di essere convinta che, qualora ritornasse accanto al cantante sardo, il loro rapporto non sarà più come prima. Ma che, come ha potuto notare in questo ultimo periodo, sarà decisamente meglio. Tutti possono cambiare, secondo Serena. Ed è proprio questo che ha potuto apprezzare del suo ex fidanzato in quest’ultimo periodo. “Mi sono innamorata di una persona nuova”, dice Serena. Facendo, tra l’altro, anche ad un chiaro riferimento alla loro esperienza a Temptation Island Vip. Terminato quel percorso, dice l’ex tronista, di essere stata convinta che era troppo tardi per recuperare il loro rapporto. E, per questo, decisa a voler chiudere il fidanzamento. ‘Ero certa che le persone non cambiano’, dice Serena per ‘giustificare’ il suo atteggiamento dell’epoca. Tuttavia, con il tempo tutto si è risolto. E, soltanto adesso, si è resa conto di amare nuovamente il suo ex compagno.

‘Sono cambiata io e percepisco lui molto cambiato. Prima non esternava, anche i modi erano differenti’, continua Serena nelle sue IG Stories. Insomma, una confessione che, ammettiamolo, spiazza davvero tutti. Ma, ovviamente, in positivo. Come andrà a finire? Ovviamente, non lo sappiamo. Ma auguriamo ad entrambi un lieto fine!