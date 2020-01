Silvia Provvedi è incinta, arriva la conferma: la prima foto con il pancione

Silvia Provvedi è incinta, finalmente arriva la conferma ufficiale: il settimanale “Chi” ha pubblicato la prima foto della cantante con il pancione

Silvia Provvedi è la sorella gemella di Giulia Provvedi ed entrambe formano Le Donatella, duo musicale e televisivo. Le due gemelle hanno esordito in tv nel programma X Factor, venendo eliminate al quarto live show verso metà percorso. In seguito sono divenute ancora più famose grazie alla partecipazione e alla vittoria ne L’Isola dei Famosi. Le due mostrarono di essere due amazzoni e portarono a casa la vittoria. Silvia e Giulia hanno partecipato anche ad altri reality show, come Dance Dance Dance e il Grande Fratello Vip. Di recente, invece, sono state protagoniste ad All together now, programma in onda su Canale 5 e condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Le due sono proprio inseparabili: durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia hanno mostrato quanto il loro rapporto sia viscerale e soprattutto quanto l’una non possa fare a meno dell’altra. Nei momenti di difficoltà si sostengono a vicenda e cercano di rialzarsi insieme.

Silvia Provvedi è incinta: la foto

Riguardo alla vita privata de Le Donatella, Giulia è fidanzata da tempo con Pierluigi Gollini, estremo difensore dell’Atalanta. Di recente i due hanno superato un periodo di crisi, dovuto probabilmente ad un presunto tradimento da parte del calciatore. La voce, però, non è mai stata confermata ufficialmente. Silvia, invece, in passato è stata legata sentimentalmente a Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi. La loro storia è finita su tutti i settimanali di gossip e i due ebbero anche uno scontro molto acceso nella casa del Grande Fratello Vip. La fine della storia d’amore con il paparazzo fece soffrire molto Silvia, che fortunatamente ha saputo reagire. Oggi pare che la componente de Le Donatella abbia ritrovato la felicità accanto a Giorgio, imprenditore trentanovenne. Nei giorni scorsi si vociferava di una presunta gravidanza, che è stata confermata quest’oggi da una foto pubblicata dal settimanale Chi. Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha paparazzato Silvia per la prima volta con il pancione. Adesso non ci sono più dubbi: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip aspetta il suo primo bambino. Voci di corridoio dicono addirittura che sia una femminuccia, ma su questo non possiamo metterci la mano sul fuoco.

Silvia dovrebbe essere tra il quarto e il sesto mese. Manca veramente poco, dunque, e a casa Provvedi arriverà un bellissimo fiocco. Resta da stabilire se azzurro o rosa. Subito dopo la nascita del bambino, come rivelato dal settimanale Chi, la coppia vorrebbe sposarsi a Modena.