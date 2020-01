Uomini e Donne Over, importante notizia per i fan del programma

I telespettatori ogni settimana premiano con un maggior numero di ascolti il Trono Over di Uomini e Donne. Come mai?

Uomini e Donne è un programma seguitissimo dal pubblico italiano. Maria De Filippi ci ha sempre visto lungo e ha creato quindi un dating show straordinario che, negli anni è cambiato, si è modificato, ma non ha mai perso consenso. Agli esordi avevamo visto un programma molto più basico con i tronisti e i corteggiatori che si conoscevano direttamente in studio. Non c’erano le esterne e nemmeno gli opinionisti anche perché Tina Cipollari, all’epoca, era lei stessa parte integrante del programma come tronista. Era un personaggio al 100% con tanto di maggiordomo e tutti gli affezionati si ricorderanno le straordinarie gag. Oggi il programma è cambiato e possiamo dire che si è quasi diviso a metà.

La nascita del Trono Over

Infatti oggi il dating show di Maria De Filippi è diviso tra trono classico e trono over. L’idea di aprire le porte a corteggiatori più adulti è nata all’inizio quasi come una scommessa e non molti avrebbero pensato ad un così grande successo. Infatti, tra il trono classico con i tronisti e il trono over con un parterre maschile e femminile variegato, a vincere in termini di ascolti è quasi sempre il trono over. In tanti dichiarano infatti che le avventure dei protagonisti di Uomini e Donne Over hanno un qualcosa di magnetico. Ci sono infatti dei personaggi storici del programma, come Gemma Galgani, Armando Incarnato, Barbara De Santi, Anna Tedesco che sono nel cuore dei telespettatori che seguono le loro avventure con grande empatia ed emozione!

La storia d’amore tra Gemma e Giorgio e la puntata della lettera

Inoltre non possiamo dimenticare che gran patte della fidelizzazione dei telespettatori al trono over la dobbiamo alla interminabile storia d’amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, il gabbiano. Era stata anche mandata in onda nella fascia serale una puntata speciale dedicata alla famigerata lettera che lei aveva scritto a lui, all’ultimo, per un estremo tentativo di riportare a sé Manetti. Insomma, i telespettatori si sono legati a tutti i protagonisti del trono over, forse considerati anche più onesti e sinceri. Così gli ascolti di questa parte del programma sono sempre più importanti e di spessore.