Uomini e Donne, Giulio e Giulia a cena insieme: l’annuncio a sorpresa lascia i fan senza parole; ecco cosa hanno rivelato nel video pubblicato su Witty Tv.

Giulio Raselli e Giulia D’Urso formano la nuova coppia di Uomini e Donne. La scelta è andata in onda in diretta e ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori. Sì, perché, fino a pochi giorni fa, il tronista sembrava davvero indeciso: con entrambe le corteggiatrici, Giulia e Giovanna, si era creato un feeling speciale. Ma il cuore di Giulio, ieri, ha fatto la sua scelta: è con Giulia che vuole vivere una magica storia d’amore a telecamere spente. Una scelta dal lieto fine: la corteggiatrice non ha esitata a dire si, baciando il suo Giulio appassionatamente. E poche ore fa, su Witty Tv, è apparso un video in cui la coppia ha raccontato le prime impressioni dopo la scelta. Un video che si è interrotto sul più bello: quando la redazione ha annunciato ai due piccioncini che era in serbo una sorpresa per loro. Di cosa si tratta? Ebbene, un nuovo video ha svelato tutto! Scopriamo insieme cosa è successo e cosa hanno rivelato Giulia e Giulia durante la clip.

Uomini e Donne, annuncio inaspettato di Giulio e Giulia: pronti per la convivenza

Prima una clip riassuntiva, con tutti i momenti più belli del loro percorso a Uomini e Donne. Poi una cena romantica, per due, con tante foto ricordo della puntata della scelta. Una sorpresa davvero meravigliosa per Giulio e Giulia, la coppia appena nata nella trasmissione di Maria De Filippi. I due stanno vivendo con grandissima emozione le loro prime ore da ‘fidanzati ufficiali’. Ed entrambi non hanno nascosto di provare un sentimento davvero forte. Durante la cena, le frasi che i due si sono scambiati sono davvero fortissime. In particolare, è Giulio ad aprire totalmente il suo cuore: “Io ci credo tanto in noi, questo è tutto quello che volevo. Sapere che adesso sei qua davanti, sono felice, sto davvero bene!”. Il tronista spiega come con Giulia lui sia sempre riuscito a trovare il sorriso, cosa non molto semplice per lui, che ha un carattere molto scontroso. “Ogni volta che uscivo in esterna con te era proprio felicità! Con te sono sempre stato dolce perché tu sei stata in grado di tirarmelo fuori”. I due brindano al loro nuovo inizio insieme e, durante la chiacchierata, Giulia rivela: “Io ho intenzione di venire a vivere con te”. E la risposta di Giulio non si fa attendere: “Io voglio che tu venga a vivere con me! Sento che è una cosa enorme”.

Una cena davvero indimenticabile, quella organizzata dal programma per la nuova coppia. Una coppia che, come annunciato, è già pronta per la convivenza. Un’emozione unica per i fan di Giulio e Giulia, che seguono i loro beniamini sui social. E voi, cosa pensate della coppia nata a Uomini e Donne?