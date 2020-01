Uomini e Donne, Giulio e Giulia dopo la scelta: “Abbiamo una sorpresa per voi”; ecco cosa è accaduto dietro le quinte del programma.

È nata una nuova coppia all’interno dello studio di Uomini e Donne. Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono stati i protagonisti della scelta andata in onda ieri, eccezionalmente in diretta, su Canale 5. Una scelta arrivata dopo una lunga indecisione del tronista, che aveva un forte interesse anche per Giovanna. Ma, alla fine, il suo cuore l’ha portato dalla corteggiatrice che, sin dai primi momenti insieme, l’ha colpito in maniera speciale. E, poco dopo la puntata, il sito ufficiale di Witty Tv ha pubblicato un video con le prime parole della neo coppia, subito dopo la scelta. I due, più uniti che mai, raccontano le solo prime impressioni alle telecamere del programma. E, per loro, anche una inaspettata sorpresa. Scopriamo insieme cosa è accaduto nel backstage di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Giulio e Giulia dopo la scelta: le prime parole della coppia

“Non vedo l’ora di stare con lei. Da morire!”, dichiara Giulio, abbracciando teneramente la sua Giulia sul divanetto, al termine della puntata dedicata alla scelta del tronista. Una scelta non semplice per Giulio, che è sembrato molto combattuto fino a qualche giorno prima. Anche con Giovanna, infatti, Giulio aveva vissuto momenti emozionanti. Ma, oggi, il tronista ha le idee molto chiare. Il suo cuore batte solo per Giulia: “Credo di non essermi mai sentito così. È un sentimento grandissimo, lo provo e non ho problemi a dirlo. Anzi, sono felice.” Una vera e propria dichiarazione d’amore, quella di Giulio per la sua Giulietta, alla quale ha sempre mostrato il suo lato più dolce, sin dalle prime esterne insieme. E dopo aver coccolato la sua scelta sul divanetto, Giulio chiama la sua mamma e le comunica che tutto è andato per il meglio. “Signora me lo porto giù in Puglia, poi vi veniamo a trovare!”, scherza Giulia. Che dopo un po’ riceve una lettera dalla redazione. Ecco uno screen di quel momento:

“Abbiamo una sorpresa per voi”, recita il biglietto ricevuto dalla neo coppia. Ma il video si interrompe proprio sul più bello, con una scritta ‘continua…’! Che il programma abbia deciso di organizzare un viaggio romantico per i due piccioncini? Non ci resta che attendere le prossime news sulla nuova coppia di Uomini e Donne. E voi, siete felici della scelta di Giulio o lo preferivate insieme a Giovanna?