Uomini e Donne, “Sbruffone dall’inizio alla fine”: l’attacco a Giulio Raselli arriva proprio da lui; ecco cosa è successo dopo la scelta.

È andata in onda ieri , in diretta, la scelta a Uomini e Donne di Giulio Raselli. Una scelta arrivata dopo mesi di indecisione. Il tronista, sin da subito, ha mostrato un forte interesse per due tra le sue corteggiatrici: Giovanna e Giulia. Ma, alla fine, è stata quest’ultima a rubate il suo cuore. Giulia non ha esitato a dire si al tronista, e i due si sono uniti in un bacio romantico al centro dello studio, sotto la consueta cascata di petali rossi. La scelta, però, non ha emozionato proprio tutti. Al contrario, più di un ex protagonista del programma ha avuto qualcosa da ridire. Dopo la frecciatina dell’ex tronista Alessandro Zarino, anche Alessandro Basciano, l’ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche, ha voluto dire la sua sulla vicenda. E non è stato molto tenero nei confronti di Giulio. Diamo un’occhiata alle sue parole, apparse in una story su Instagram.

Uomini e Donne, “Sbruffone dall’inizio alla fine”: Alessandro Basciano contro Giulio Raselli

A Uomini e Donne è nata una nuova coppia: Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono usciti insieme dalla trasmissione, iniziando una storia d’amore al di fuori del programma. Una scelta emozionante, conclusasi con un lieto fine. Una scelta che, però, non ha convinto proprio tutti. Alessandro Basciano, l’ex corteggiatrice della tronista Giulia Quattrociocche, ha commentato la puntata attraverso le sue Instagram Story. E il suo commento non poteva passare inosservato: parole di conforto per Giovanna Abate, la corteggiatrice non scelta da Giulio. Ma anche parole forti contro il tronista, che, a quanto pare, non si è guadagnato molte simpatie nello studio di Canale 5. Ecco cosa ha pubblicato Alessandro dopo la messa in onda della puntata:

“Meriti tanto, meriti di più”, scrive Alessandro a Giovanna, dopo aver definito Giulio uno ‘sbruffone dall’inizio alla fine’. Insomma, una scelta che ha fatto discutere parecchio! In attesa di scoprire nuovi risvolti, voi siete felici per la scelta di Giulio?