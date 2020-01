Valeria Marini, confessione choc sul suo passato: “È successo a 14 anni”

Valeria Marini ha da poco pubblicato la sua autobiografia “Lezioni intime”, nella quale fa una confessione choc sul suo passato: ecco le sue parole

Valeria Marini è una delle showgirl più apprezzate del mondo dello spettacolo italiano. La donna è divenuta famosa grazie al ruolo di primadonna nella compagnia del Bagaglino, esordendo nel varietà Saluti e baci in onda in prima serata su Rai Uno. Il programma di Pingitore le consente di avere un gran successo e di partecipare a tantissimi altri programmi televisivi. Nel 1997 arriva addirittura a condurre la quarantasettesima edizione del Festival di Sanremo insieme a Mike Bongiorno e Piero Chiambretti. La sua carriera prende il volo anche negli anni duemila, fino alla partecipazione al reality show de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip. È nella casa più spiata d’Italia che riallaccia il rapporto con il pubblico italiano. Oggi Valeria è amatissima, quasi quanto lo era durante le prime edizioni del Bagaglino. La sua carriera è stata ricca di montagne russe, così come la sua vita privata. Sali e scendi spesso molto pericolosi, di cui ne ha parlato nella sua prima autobiografia, “Lezioni intime“.

Valeria Marini, confessione choc sul suo passato

Di recente la Marini ha pubblicato la sua prima autobiografia, intitolata “Lezioni intime“. Il libro è scritto in collaborazione con Gianluca Lo Vetro ed è edito da Cairo Editore. Nella sua prima autobiografia, la showgirl ha parlato della sua vita privata e sentimentale. Valeria è stata fidanzata a lungo con Vittorio Cecchi Gori, uno dei registi e produttori più famosi in Italia. Dopo la separazione definitiva da Cecchi Gori, si è sposata con l’imprenditore Giovanni Cottone, matrimonio durato circa un anno e dichiarato nullo dalla Sacra Rota perchè Cottone si era già sposato in chiesa, e poi ha avuto una breve relazione con Patrick Baldassari. Con quest’ultimo si è lasciato dopo la partecipazione al reality show Temptation Island Vip. Nella sua autobiografia la Marini parla in particolare della storia d’amore con Vittorio Cecchi Gori, confessando come abbia abortito ben due volte quando stava con lui. Prima di questo, però, la Marini fa una confessione choc sul suo passato. La showgirl ha dichiarato di essere rimasta incinta all’età di quattordici anni in seguito ad un flirt con un uomo più grande di lei e di aver abortito: “Quando sono rimasta incinta, ho dovuto rinunciare alla gravidanza, che probabilmente avrebbe dato un’altra impostazione alla mia esistenza”.

I due aborti con Cecchi Gori, invece, il primo è stato spontaneo: “Una sera, dopo l’ennesima lite, ho avuto una tremenda emorragia. Non mi sono neanche fatta ricoverare”, il secondo invece è stato voluto dall’ex compagno.