La scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne fa chiacchierare tutti: anche Jack Vanore ha detto la sua tramite le Instagram story. Ecco le parole del famoso opinionista.

Il 20 gennaio 2020 è stata trasmessa in diretta la scelta di Giulio Raselli: per evitare spoiler, la redazione ha deciso così per mettere la parola fine al trono del giovane di Valenza che è uscito dal programma Uomini e Donne insieme a Giulia D’Urso. Per alcuni è stato un colpo di scena quello che è andato in onda: molti pensavano scegliesse Giovanna, altri ancora invece avevano visto il Raselli molto innamorato della pugliese. C’è stato il lieto fine e Giulio vivrà la sua storia d’amore senza le telecamere. Ciò che ha fatto discutere è il modo in cui si è rivolto ed ha trattato la non-scelta, Giovanna Abate. La romana si è infatti alzata dalla sedia mentre il tronista l’attaccava ed ha abbandonato lo studio dicendo ‘Volevo trovare parole per screditarti, ma lo stai facendo da solo‘. E’ finita male insomma tra i due e Giulio, per questo motivo, è finito al centro delle polemiche. Alcuni personaggi noti del programma hanno detto la loro, e tra questi anche Jack Vanore ha commentato l’epilogo tramite le Instagram story: ecco le sue parole.

Uomini e Donne, Jack Vanore critica il trono di Giulio: “Ecco cosa non mi è piaciuto”

La scelta di Giulio Raselli ha creato un caos sui social e sta facendo chiacchierare tutti. Dopo Alessandro Zarino, anche Jack Vanore ha voluto dire la sua tramite le Instagram story. E’ stato chiesto da alcuni fan cosa ne pensasse dei toni usati dal tronista di Uomini e Donne per ‘liquidare’ Giovanna: Jack crede che Giulio abbia davvero sbagliato.

“Non mi è piaciuto assolutamente come si è rivolto, i termini che ha usato. Lei ha il diritto di inc***arsi per non essere stata scelta, ha investito tante emozioni” sono le parole di Jack sui social ed aggiunge che reazione e le parole di Giovanna erano più che scontate e giuste per il contesto.