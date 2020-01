Wanda Nara, la rivelazione ‘intima’ su Mauro Icardi: “Quando siamo soli…”, parole inaspettate

Wanda Nara senza freni su Mauro Icardi, rivelazione ‘intima’ sul loro rapporto: “Quando siamo soli…”, parole inaspettate dell’opinionista del GF Vip, fan in delirio.

Wanda Nara e Mauro Icardi sono una coppia super chiacchierata al momento. E’ un periodo d’oro per la bella argentina, che si sta costruendo pian piano una carriera televisiva di tutto rispetto. Prima la conduzione di Tiki Taka accanto a Pierluigi Pardo, poi il ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip, che sta avendo un successo incredibile. In ogni puntata Wanda infiamma lo studio con i suoi look mozzafiato e lo ha fatto anche ieri sera, con un abito davvero da urlo. Il matrimonio tra lei e Mauro Icardi sembra procedere a gonfie vele, nonostante i tanti impegni di entrambi e la distanza, visto che lui gioca nel Paris Saint-Germain. Poco fa la bella argentina ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, lasciandosi andare anche a una rivelazione ‘intima’ che riguarda il suo rapporto con il marito: ecco le sue parole.

Wanda Nara e Icardi, la rivelazione ‘intima’: “Quando siamo soli…”

Wanda Nara ha rilasciato un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, nella quale ha commentato la sua esperienza al Grande Fratello Vip, lasciandosi andare anche a qualche rivelazione più ‘intima’. L’opinionista del reality di Canale 5 ha sottolineato che dice sempre quello che pensa e non è alla ricerca di applausi facili: “Per me è tutto nuovo” , ha detto, “Ma mi sento a casa, e poi mi piace provare cose nuove”.

Nell’intervista Wanda ha parlato però anche della sua vita privata e del rapporto con il marito Mauro Icardi. Il segreto della loro coppia, ha detto, è ascoltarsi tanto e ritagliarsi sempre del tempo per stare insieme. “Quando mettiamo a letto i bambini e siamo soli, ordiniamo sushi, guardiamo un film o parliamo. Non ci piace uscire”. L’opinionista ha raccontato dunque come vive i momenti ‘intimi’ con suo marito, quando non ci sono impegni con i bambini, e ha detto che il loro segreto è cercare sempre di rendersi felici a vicenda. Che ne pensate delle sue parole?