In quest’ultima foto su Instagram, Francesca Brambilla di Avanti un Altro si è mostrata completamente senza vestiti: il suo fisico è davvero da urlo.

È una delle protagoniste indiscusse di Avanti un Altro, Francesca Brambilla. Nei panni della così chiamata ‘bona sorte’, la giovane non perde mai occasione di poter stupire i milioni di telespettatori con la sua enorme bellezza. Ma non solo. Perché anche su Instagram, Francesca è solita condividere delle foto davvero impressionanti. Che, com’è giusto che sia, catturano, in un batter baleno, l’interesse da parte dei suoi followers. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, com’è solita fare, ha pubblicato uno scatto davvero incredibile. E che, ovviamente, non è assolutamente passato inosservato. In suddetta foto, la giovane Brambilla si lascia immortalare completamente senza vestiti. Certo, nulla di scandaloso, sia chiaro. Anche perché la ‘bona sorte’ indossa un delizioso completino intimo. Tuttavia, ciò non può assolutamente passare inosservato è il suo fisico. Ecco tutti i dettagli.

Francesca Brambilla di Avanti un Altro senza vestiti: boom di likes

Vanta di un successo davvero ‘spietato’, Francesca Brambilla. Non solo in televisione, ma anche su Instagram, la giovane vanta di un seguito a dir poco pazzesco. E, data la sua smisurata bellezza, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. La sua photogallery social, infatti, è ricca di scatti fotografici davvero incredibili. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, risale a qualche ora fa. Quando, in attesa di una nuova puntata di Avanti un Altro, la ‘bona sorte’ del programma di Paolo Bonolis ha pubblicato un suo delizioso scatto senza vestiti. Come mamma l’ha fatta, quindi? No, assolutamente no! Francesca, infatti, indossa un incantevole completino intimo. Che, ancora una volta, evidenzia alla grande il fisico da urlo della giovane. Ne abbiamo prova quotidianamente. Quando, nei panni della ‘bona sorte’, Francesca delizia il pubblico del programma con quell’incantevole tutina azzurra. Ma, ammettiamolo, con suddetto scatto, la Brambilla ha lasciato tutti i suoi sostenitori davvero senza parole.

Ve l’avevamo detto che era davvero fantastica in suddetta immagine Francesca. Non a caso, lo testimoniano i numerosi commenti che, in un batter baleno, sono giunti a corredo della foto. Ne sono tantissimi, ve l’assicuriamo. Eppure, tutti sottolineano la smisurata bellezza della giovane. In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario, no?

Quali sono le sue più grandi passioni?

Francesca Brambilla, come dicevamo precedentemente, è molto attiva sul suo canale Instagram. Su di esso, infatti, la giovane è solita condividere scatti riguardanti anche le sue passioni. Ecco. Quali sono, quindi? Sembrerebbe che, oltre per il mare e il sole, Francesca vada matta per la motocicletta. Sul suo profilo, infatti, la Brambilla viene immortalata in sella di una moto.