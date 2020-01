Barbara D’Urso resta senza parole: “Sono sotto choc”, cosa è successo

Barbara D’Urso non ha parole: “Sono sotto choc”, la rivelazione della conduttrice di Live – Non è la D’Urso e Pomeriggio Cinque al settimanale “Chi”

Barbara D’Urso è risultata, secondo un sondaggio del Corriere della Sera, il personaggio televisivo del decennio. La conduttrice, inoltre, detiene anche il record di conduzioni in contemporanea. In primavera, infatti, la D’Urso ha condotto contemporaneamente ben quattro programmi: Domenica Live, Pomeriggio Cinque, Live – Non è la D’Urso e il Grande Fratello. Molti chiedono quale sia il suo segreto e la conduttrice ha sempre risposto di amare il suo lavoro. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la conduttrice ha dichiarato: “Posso piacere o meno ma in quel che faccio metto sempre tutta me stessa e quando c’è da sporcarsi le mani, mi creda, sono la prima a farlo”. Gli ascolti premiano sempre la D’Urso: Pomeriggio Cinque è il programma più seguito della fascia pomeridiana, mentre gli altri due programmi riscuotono sempre molto successo. Nel corso degli anni, inoltre, la D’Urso ha lanciato anche alcuni personaggi. Tra questi vi è il Ken Umano, che poco tempo fa ha deciso d trasformarsi da Ken in Barbie.

Barbara D’Urso senza parole: “Sono sotto choc”

Gli ascolti dei programmi condotti dalla D’Urso sono sempre entusiasmanti. La conduttrice televisiva è da poco tornata in televisione dopo le festività natalizie e i suoi programmi sono subito schizzati letteralmente in cima. Nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, la D’Urso ha dichiarato: “Sono sotto choc“. La conduttrice è rimasta senza parole perchè, nonostante ci sia stata la pausa natalizia, al ritorno dalle festività il suo pubblico era lì ad aspettare. Gli ascolti di conseguenza sono stati subito soddisfacenti e nelle stanze della rete del Biscione hanno stappato lo champagne. I numeri, però, non fanno montare la testa alla D’Urso, che confessa: “Ho i piedi ben saldati a terra. Il successo è paragonabile ad una cassa di risonanza: se sei una persona per bene, il pubblico lo percepisce“. Nell’intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, con il quale la conduttrice ha dichiarato di aver chiarito da poco, la D’Urso ha parlato anche di Mara Venier e dei presunti like apparsi ai commenti negativi nei suoi confronti: “La vita è troppo breve per perdere tempo dietro a certe stupidaggini. Sarà stato un errore e Mara, conoscendola, nemmeno se ne sarà accorta. C’è grande rispetto e stima tra di noi”.

La D’Urso ha concluso l’intervista confessando di voler restare in televisione fino a novant’anni e poi ha aggiunto: “per la gioia dei miei detrattori”.