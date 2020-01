Dopo Detto Fatto, sembrerebbe che per Bianca Guaccero sia in arrivo un programma televisivo: ecco i dettagli di questa clamorosa indiscrezione.

Sembrerebbe che, dopo due anni, Bianca Guaccero abbia deciso di lasciare Detto Fatto. A lanciare la clamorosa indiscrezione è stato il settimanale ‘Chi’. Che, stando a quanto si apprende dalle sue pagine, avrebbe anche rivelato che la conduttrice pugliese sia pronta per una nuova esperienza televisiva. Ovviamente, fino a fine stagione, la Guaccero resterà al timone dello show di Rai Due. Successivamente, stando a quanto si apprende, sarà al timone di un nuovo programma. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ovviamente, vi sveleremo ogni minimo dettaglio. Anche se vi anticipiamo che, da quanto si legge sul settimanale, il progetto è davvero importante. Ecco di che cosa parliamo.

Bianca Guaccero, nuovo programma in arrivo dopo Detto Fatto: l’indiscrezione

Ci ha fatto compagnia per ben due anni, Bianca Guaccero. Eppure, sembrerebbe che la bella pugliese sia pronta a lasciare Detto Fatto. E a dedicarsi, com’è giusto che sia, a nuovi progetti lavorativi. A rivelarlo, lanciando – ammettiamolo – una clamorosa indiscrezione, è stato il settimanale ‘Chi’. Che, come dicevamo precedentemente, ha svelato anche tutti i dettagli. Stando a quanto si apprende dalla pagine del giornale, sembrerebbe che non solo la conduttrice sia in procinto di abbandonare lo show di Rai Due, ma sia pronta ad abbandonare in generale i canali Rai. Sembrerebbe, infatti, che la Guaccero sarà al timone di un nuovo programma su TV 8. Ebbene si. È proprio qui, stando a quanto si apprende, approderà la bella pugliese. Ma non è finita qui. Perché il giornale di Alfonso Signorini ha svelato anche altri dettagli. Bianca, infatti, sembrerebbe essere stata scelta per un programma che andrà in onda di mattina. Quindi, nella stessa fascia oraria appartenente, sulle reti Mediaset, a Federica Panicucci e al suo Mattino Cinque.

Ovviamente, al momento non c’è nulla di confermato. Si tratta, come dicevamo precedentemente, di un’indiscrezione. Tuttavia, se la notizia risultasse essere certa, a voi farebbe piacere?

