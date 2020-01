Can Yaman, clamorosa indiscrezione sull’attore di ‘Bitter Sweet’: potrebbe essere protagonista di un noto reality Mediaset, ecco dove potremmo vederlo.

Il pubblico italiano lo ha conosciuto per il ruolo di protagonista nella serie ‘Bitter Sweet – Ingredienti d’amore’, andata in onda su Canale 5, che ha tenuto milioni di italiani incollati al televisore. Ebbene sì, parliamo proprio di lui, il turco Can Yaman. L’attore è amatissimo in particolare dal pubblico femminile, e il motivo non è difficile da immaginare. Sguardo misterioso, barba incolta e sorriso indimenticabile, Can è considerato uno degli attori più belli attualmente in circolazione. Anche chi non ha seguito la serie lo conosce bene. Ogni sua foto, infatti, diventa subito virale, e i bagni di folla che lo accolgono ovunque vada non passano certo inosservati. A quanto pare Yaman è davvero un idolo per le donne di tutte le età, e lo conferma anche l’accoglienza che ha ricevuto quando è stato ospite a C’è Posta Per Te, nella puntata andata in onda sabato scorso. Pubblico letteralmente in delirio quando l’attore ha varcato la soglia dello studio, tanto che la stessa Maria De Filippi ne è rimasta molto colpita. Con queste premesse, non è difficile immaginare il motivo per cui Mediaset abbia pensato a lui per un seguitissimo reality: ecco dove potremmo vederlo a breve.

Can Yaman, la clamorosa indiscrezione: sarà all’Isola dei Famosi?

Can Yaman è amatissimo dal pubblico italiano, in particolare dalle donne, che non resistono al suo grande fascino. Un amore ricambiato, tra l’altro, perché l’attore ha più volte dichiarato di amare l’Italia, e lo ha ribadito anche quando è stato ospite a C’è Posta Per Te, chiamato da una giovane donna per fare una sorpresa a sua madre e sua sorella, sue grandi ammiratrici. A quanto pare, però, quello di Maria De Filippi non sarà l’ultimo programma italiano al quale Can parteciperà quest’anno. L’attore, infatti, stando a un’indiscrezione uscita sull’ultimo numero del settimanale ‘Chi’, potrebbe essere protagonista di un famoso reality. Indovinate un po’ quale? Stiamo parlando dell’Isola dei Famosi. Ma la notizia è che Yaman non è uno dei possibili concorrenti, bensì un papabile inviato.

Can Yaman, ecco uno dei momenti della sua ospitata a C’è Posta Per teQuest’anno infatti il reality condotto da Alessia Marcuzzi, che andrà in onda subito dopo la chiusura del Grande Fratello Vip, potrebbe vedere un cambio nel ruolo di inviato. In lizza per un posto ci sarebbero appunto Can Yaman e Alvin, ‘storico’ inviato del programma. Chi avrà la meglio alla fine? Non lo sappiamo ancora con certezza, ma di sicuro la clamorosa indiscrezione diffusa da ‘Chi’ sta facendo già sognare migliaia di donne.