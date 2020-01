C’è Posta Per Te, arrivano le prime anticipazioni della terza puntata: un’amatissima attrice sarà il super ospite di questa settimana, ecco di chi si tratta.

C’è Posta Per Te è tornato in onda da due settimane, e sabato ci sarà il terzo appuntamento con questa nuova, scoppiettante edizione. Al timone, come sempre, Maria De Filippi, che con grande tatto riesce ogni volta a raccontare le storie dei protagonisti, facendo emozionare il pubblico. Nelle prime due puntate ci sono stati grandissimi ospiti, da Mara Venier a Luca Argentero, ma anche star internazionali come Johnny Depp e Can Yaman. Nomi davvero importanti, come lo sono anche quelli dei prossimi personaggi che entreranno nello studio di Canale 5. Sono già trapelate, infatti, le prime anticipazioni della terza puntata, in particolare è stato svelato il nome del super ospite della serata: si tratta di un’attrice amatissima dal pubblico, ecco chi è.

C’è Posta Per Te, ecco chi è il super ospite della terza puntata: si tratta di un’attrice amatissima dal pubblico

C’è Posta Per Te sta per tornare con un nuovo appuntamento, previsto per sabato 25 gennaio. In studio ci saranno nuove storie, che di certo emozioneranno il pubblico, proprio com’è successo nelle prime due puntate. Una di queste avrà un grande ospite, che poco fa è stato svelato sul profilo Instagram ufficiale del programma. Stiamo parlando di una delle attrici televisive più amate dal pubblico di Mediaset. Avete capito chi è? Beh, si tratta di Giulia Michelini, la famosissima ‘Rosy Abate’. Il suo personaggio ha fatto innamorare il pubblico prima in ‘Squadra Antimafia’, e poi nella serie ‘Rosy Abate’, della quale è finita da poco la seconda stagione.

Sarà Giulia Michelini, dunque, la prima super ospite della terza puntata di C’è Posta Per Te. Non conosciamo ancora il nome del secondo ospite, visto che solitamente sono due le sorprese ‘vip’ in ogni puntata. Il nome di Giulia, però, è bastato già a far impazzire il pubblico, che davvero non vede l’ora di ritrovare l’attrice in tv e soprattutto di conoscere la storia che la vedrà protagonista.