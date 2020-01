Chiara Ferragni, Fedez la mette in ‘difficoltà’: “Aiuto! Mai più nella vita”, ecco cos’è successo all’influencer, il video su Instagram diventa virale.

Chiara Ferragni e Fedez, la posizione è molto ‘particolare’, l’influencer in difficoltà: “Aiuto, mai più nella vita”

Chiara Ferragni e Fedez sono davvero una coppia invidiabile. I due, sposati da oltre un anno e genitori del piccolo Leone, stanno vivendo un momento d’oro, sia personalmente, con il lavoro che procede a gonfie vele per entrambi, sia in amore. La loro storia, infatti, continua a far appassionare il pubblico, che segue tutto quello che i due pubblicano sui social. Entrambi attivissimi sui rispettivi profili, i ‘Ferragnez’ infatti condividono davvero di tutto su Instagram, dai momenti di lavoro a quelli familiari, come le vacanze, arrivando anche a pubblicare cose piuttosto ‘intime’. Tutto per la gioia dei milioni di fan che li seguono. Poco fa, ad esempio, è stato pubblicato un video in cui i due sono in una posizione molto ‘particolare’, e Fedez mette ‘in difficoltà’ Chiara: ecco cos’è successo, immagini imperdibili.

Chiara Ferragni ‘in difficoltà’: “Aiuto! Mai più nella vita!”, ecco cos’è successo

Chiara Ferragni e Fedez pubblicano davvero tutto su Instagram. I due sono attivissimi sui social e poco fa il rapper ha condiviso sul suo profilo un video a dir poco imperdibile. Le immagini mostrano infatti un allenamento molto ‘particolare’ del cantante e di sua moglie Chiara Ferragni. L’influencer, che è nota per non essere particolarmente sportiva, sta provando un attrezzo per gli addominali in palestra, con l’aiuto del marito, che la mantiene da dietro. L’attrezzo, però, prevede che lei blocchi i piedi e poi si sbilanci all’indietro per allenare gli addominali, ma la cosa non piace affatto a Chiara, che si trova in netta difficoltà e a un tratto addirittura si spaventa, perché teme di cadere all’indietro, anche se c’è Fedez che la mantiene.

L’influencer urla per tutta la durata del video e chiede continuamente aiuto, poi quando scende dall’attrezzo le viene quasi da vomitare: “Mai più nella vita!”, ripete più volte, mentre Fedez ride divertito e continua a chiederle se sia seria. Il video è davvero imperdibile e mostra ancora una volta la grande complicità e l’affiatamento che c’è tra i due.