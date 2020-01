Claudio Lippi durante La Prova del Cuoco del 21 gennaio ha lanciato una chiara frecciata ad Amadeus, prossimo conduttore del Festival di Sanremo. Ecco cosa è successo.

La conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2020 è sulla bocca di tutti: le parole di Amadeus, conduttore e direttore artistico dello show più famoso d’Italia, hanno fatto infuriare tutti. Il noto presentatore ha presentato una delle dieci vallette, Francesca Maria Novello, come fidanzata di Valentino Rossi, attribuendole la frase ‘E’ accanto ad un grande uomo stando un passo indietro‘. La frase di cattivo gusto non è sfuggita e non solo il web, anche personaggi televisivi, attori e VIP hanno commentato l’accaduto. Una delle ultime è stata Michelle Hunziker con un lungo post su Instagram ha detto la sua. Nella puntata del 21 gennaio de La Prova del Cuoco anche Claudio Lippi ha tirato in ballo la questione che riguarda Amadeus e le sue vallette: la frecciata ha fatto sorridere ed applaudire tutti. Ecco cosa è accaduto.

La Prova del Cuoco, Claudio Lippi: frecciata diretta ad Amadeus, la Isoardi incredula

Durante la Prova del Cuoco di martedì 21 gennaio 2020, il programma culinario in onda su Rai Uno, Claudio Lippi ha lanciato una chiara frecciata ad Amadeus, prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020. Il Festival quest’anno ha creato molte polemiche prima del suo inizio: quella principale è scoppiata in seguito alle parole di Amadeus nel presentare una delle sue dieci vallette. Molti personaggi televisivi famosi hanno commentato l’accaduto.

Anche il conduttore di La Prova del Cuoco si è lasciato andare ad una battuta nel corso della puntata di martedì 21 gennaio: mentre la figlia Federica ed Elisa Isoardi cucinano, si parlava della capacità delle donne di andare avanti. Lippi è esploso ed ha dichiarato: “A differenza del mio amico Amadeus, io le donne le faccio andare avanti, non indietro“. Lo studio è esploso: è partito l’applauso dal pubblico mentre la Isoardi, perplessa, ha mostrato con gli occhi il suo stupore nel sentire il commento del suo collega ed amico. Quest’ultimo ha voluto sottolineare ‘Non è polemica’.