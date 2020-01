Cr4 La Repubblica delle donne: anticipazioni ed ospiti 22 gennaio 2020

Cr4 La Repubblica delle donne, chi sarà in onda questa sera con il conduttore Piero Chiambretti: anticipazioni ed ospiti del 22 gennaio 2020

Piero Chiambretti torna in onda nella serata di mercoledì, 22 gennaio 2020, con il suo programma La Repubblica delle donne. Ci saranno tantissimi ospiti interessanti che tratteranno i più svariati argomenti. Si parte con Simona Ventura ed il suo futuro marito, Giovanni Terzi. Ma non è tutto. Chiambretti ha schierato una vera e propria formazione di ospiti ‘esplosivi’ per questa puntata. In effetti, c’è da battere ancora la concorrenza della Rai che stasera, invece, propone le repliche de L’Amica geniale, che tra l’altro, a breve, tornerà nelle case degli italiani con una nuova serie. Ma, adesso, concentriamoci sullo show di Chiambretti. Vi raccontiamo dettagliatamente chi sarà in scena questa sera.

Come detto, tra gli ospiti di Piero Chiambretti di questa sera ci saranno Simona Ventura, con il futuro marito Giovanni Terzi. Si racconteranno a 360 gradi, senza esclusione di colpi e senza riserva alcuna. Dobbiamo aspettarci anche un commento sul festival di Sanremo che condurrà, quest’anno, Amadeus? Chissà. Le polemiche sono già iniziate da un bel po’ e non si può escludere un episodio del genere. La Ventura, stando alle anticipazioni che trapelano dal web, dovrebbe parlare della sua carriera, passando inevitabilmente per i momenti più difficili che ha affrontato, fino ad arrivare al futuro matrimonio.

Ma non è tutto. Non è finita qui. La serata andrà avanti con il senatore Gianluigi Paragone che proprio negli ultimi giorni è stato espulso dal Movimento 5 Stelle: questo regalerà una ghiotta occasione per toccare argomenti riguardanti attualità e politica. Poi, sarà il momento di Iva Zanicchi, che da poco ha compiuto 80 anni, evento da festeggiare alla grande! Ci saranno, poi, anche Massimo Lopez, Cristiano Malgioglio, Vittorio Feltri, Drusilla Foer con le Ministre, Valeria Marini, Lory Del Santo e Francesca Barra. La serata sarà allietata dalle esibizioni del trio soprano Appassionante, gli sketch comici di Rosalia Porcaro e Katia Follesa ed i balli di Lidia Carew e Klaudia Pepa, “Trilli” nella sigla. Per finire: il cromatologo Ubaldo Lanzo e il “saggio” Peppino. Insomma, una serata a dir poco appassionante che, siamo sicuri, terrà incollati i telespettatori allo schermo.