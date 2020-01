Giulia De Lellis ha un grosso problema e ne parla nelle sue IG story: ecco lo sfogo della famosa fashion blogger, ex di Uomini e Donne.

Giulia De Lellis è ormai un’icona in Italia per molte giovani. L’abbiamo conosciuta nello studio di Uomini e Donne, in qualità di corteggiatrice, e col tempo è riuscita a costruire con le sue mani una carriera ed ad avere un enorme successo. Oggi è una delle influencer più seguite ed amate dal web e non solo: la romana ha partecipato a molte trasmissioni televisive. Anche le sue storie d’amore le hanno permesso di stare spesso sotto i riflettori: dopo Andrea Damante, con cui ha avuto una lunga storia d’amore, è stata fidanzata con Irama, il cantante, ed oggi è la dolce metà del famoso pilota di moto GP Andrea Iannone. Sui social GDL non può non dare il suo buongiorno a tutte coloro che la seguono: questa mattina però ha rivelato di avere un grosso problema. Lo sfogo sui social ha fatto preoccupare le sue ‘bimbe’: ecco di che si tratta.

Giulia De Lellis ha un grosso problema: “Non ne posso più”, lo sfogo

Questa mattina Giulia De Lellis ha dato il suo buongiorno, come di consueto, alle sue follower che ogni giorno hanno bisogno dei suoi consigli o dei suoi racconti. Oggi 22 gennaio però l’influencer romana ha parlato di un suo grosso problema che non riesce a risolvere. Lo sfogo sui social ha fatto preoccupare tutti: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne soffre d’insonnia. Questa mattina non ha sentito la sveglia perché la notte ha difficoltà a dormire. ‘Le ho provate tutte‘ spiega ma nulla riesce a cacciare questo terribile disturbo che la colpisce ogni qualvolta che prova a dormire.

‘Non ne posso più‘ scrive la dolce Giulia De Lellis che afferma di aver provato tutti i rimedi naturali esistenti e creati proprio per combattere il disturbo del sonno ma nessuno di questi ha fatto un buon effetto. “Corro da una parte all’altra, questa mattina ho fatto tardi, non ho sentito la sveglia” spiega l’influencer nelle sue Instagram story. L’insonnia è un fastidioso disturbo molto comune: è caratterizzato dall’incapacità di dormire nonostante il corpo ne abbia realmente bisogno. La nota influencer per colpa di quest’ultimo ha molta difficoltà a svegliarsi la mattina. E’ un problema che l’ha stufata davvero.

Questo è lo screen dell’IG story di GDL in cui spiega il suo problema: alle sue fan racconta di non aver sentito la sveglia per i motivi sotto poi scritti.