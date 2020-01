Elisa De Panicis su Instagram, il costume bianco è davvero troppo sgambato: l’outfit audace lascia molto poco spazio all’immaginazione

L’avventura di Elisa De Panicis è stata breve ma intensa all’interno della casa più spiata d’Italia. La modella e influencer, è infatti rimasta una sola settimana all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’. Sette giorni che però si sono dimostrati davvero intensi e non privi di colpi di scena, viste le polemiche nate dalle parole che Salvo Veneziano le ha rivolto e anche quelle di Antonella Elia. La modella è stata additata dalla soubrette come una ragazza di facili costumi a causa del suo abbigliamento disinibito. Parole che ovviamente non hanno fatto piacere alla De Panicis, che sommate a quelle di Salvo, hanno appesantito il suo stato d’animo, come è stato possibile vedere durante la puntata di ‘Live non è la D’Urso‘ di domenica sera. Nonostante gli spiacevoli inconvenienti, la ragazza non si è lasciata demoralizzare e ha ripreso da subito il suo lavoro di modella, posando per alcune campagne pubblicitarie. In particolare, una foto portata questa mattina sul suo profilo Instagram ufficiale, sta mandando in tilt il social network. Scopriamo insieme la foto in questione…

Elisa De Panicis, il costume è troppo sgambato: poco spazio all’immaginazione

Elisa De Panicis è davvero seguitissima e super apprezzata sui social, dove conta bel 1 milione di follower. La giovane influencer e modella, oltre ad essere bellissima è anche molto preparata, parla infatti 5 lingue e possiede una linea di Swimwear, sia da donna che da uomo. La giovane De Panicis nonostante la delusione per l’uscita prematura dalla casa del Grande Fratello Vip è tornata immediatamente a lavoro, per sponsorizzare la sua linea di costumi. Infatti, sul suo profilo sono apparse molte foto davvero piccanti. L’ultima è stata pubblicata solo qualche ora fa e sta letteralmente facendo impazzire gli utenti, che hanno mandato tanti cuoricini e commenti positivi alla foto.

La ragazza indossa un costume bianco sgambatissimo e una giacca scura davvero rock, abbinata ad un cappellino in belle e un maxi cinturone in pelle nera. Sguardo magnetico e fisico invidiabile, non ci stupisce certo tutto il suo successo! Non ci resta che invitarvi a seguirla, se non lo fate già e a non perdervi la puntata di questa sera del ‘Grande Fratello Vip’, per conoscere gli sviluppi delle vicende nate all’interno della casa con Salvo e Denver.