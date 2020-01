In quest’ultimo foto su Instagram, Francesca Cipriani toglie il costume in acqua: le sue mani, però, non coprono tutto, Instagram è in tilt.

Francesca Cipriani è, senza alcun dubbio, una delle concorrenti del Grande Fratello che, a distanza di anni, continua a riscuotere un successo davvero inaudito. Apprezzata per la sua simpatia davvero coinvolgente, l’opinionista di Barbara D’Urso non passa assolutamente inosservata soprattutto per la sua bellezza. Di cui, come raccontato in diversi nostri articoli, ce ne da ampia testimonianza sul suo canale social ufficiale. Su Instagram, infatti, la giovane è davvero molto attiva. Non perdendo mai occasione di poter intrattenere i suoi followers con delle foto davvero pazzesche. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, immortalata in un mare cristallino, Francesca si lascia immortalare mentre toglie il costume. Ecco tutti i dettagli.

Francesca Cipriani toglie il costume, ma le sue mani non coprono le sue forme

Mai scontata e mai banale Francesca Cipriani nelle sue foto su Instagram. Anche in quest’ultima, condivisa qualche ora fa sul suo canale social ufficiale. In attesa della terza puntata de La Pupa e il Secchione, l’ex concorrente del Grande Fratello ha voluto ricordare l’appuntamento ai suoi followers con una foto davvero pazzesca. Che, senza alcun dubbio, avrà tenuto incollati tutti dinanzi allo schermo. In suddetto scatto, Francesca si lascia immortalare mentre è in acqua. Tuttavia, ciò che cattura l’attenzione è il gesto che la Cipriani compie. Come dicevamo precedentemente, l’opinionista di Barbara D’Urso si lascia fotografare mentre toglie il costume. Ovviamente, ci teniamo a sottolineare, non è nulla di ‘scandaloso’ o ‘compromettente’. Perché Francesca, per evitare polemiche o altro, copre il suo Lato A con le sue mani.

Certo, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, data la ‘generosità’ del suo Lato A, le mani di Francesca non riescono a coprire tutto. Ma fa nulla, perché, ancora una volta, è davvero stratosferica. Non lo trovate anche voi?

Francesca, il duro sfogo: “Ho toccato il fondo”

Nonostante la sua allegria, Francesca Cipriani ha vissuto dei periodi davvero bui. Come raccontato dalla diretta interessata in una recente intervista per il settimanale Novella 2000, sembrerebbe che l’ex concorrente del Grande Fratello abbia sofferto tantissimo per amore. “Ho toccato il fondo”, dice la Cipriani. E, poi, continua: “Ho vissuto delle esperienza davvero brutte”. Non sappiamo, ovviamente, cosa è realmente accaduto alla giovane opinionista di Barbara D’Urso. Fatto sta che, stando alle sue parole, non deve essere stato affatto facile per lei.