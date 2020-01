GF Vip, Paola Di Benedetto in lacrime nella casa per il fidanzato Federico Rossi: la replica del cantante è inaspettata, ecco le sue parole su Instagram.

Paola Di Benedetto è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip, che sta entrando sempre più nel vivo in questi giorni. Giunto infatti all’inizio della terza settimana, il reality sta regalando tante dinamiche tra i concorrenti, che ora cominciano anche a sentire la mancanza di casa. E’ successo un po’ a tutti, e poco fa è stata la volta di Paola Di Benedetto. L’ex Madre Natura si sta godendo il suo percorso nella casa, ma qualche ora fa ha avuto un momento di cedimento, che l’ha portata anche a finire in lacrime. La concorrente, infatti, sente molto la mancanza della sua famiglia, come lei stessa ha sottolineato, ma soprattutto si è commossa pensando al suo fidanzato Federico Rossi, componente del famosissimo duo musicale ‘Benji e Fede’. I due stanno insieme da oltre un anno, anche se hanno avuto un periodo di separazione. Paola ha parlato di lui in confessionale, e il cantante le ha risposto tramite Instagram, in maniera davvero inaspettata: ecco cosa ha detto.

GF Vip, Paola Di Benedetto piange pensando a Federico Rossi: la replica inaspettata del cantante

Il Grande Fratello Vip sta entrando sempre più nel vivo e tra qualche giorno andrà in onda la sesta puntata. Poche ore fa Paola Di Benedetto ha avuto un momento di ‘debolezza’, finendo in lacrime mentre pensava al suo fidanzato Federico Rossi. Il cantante l’ha sostenuta fin dall’inizio di questa avventura, come dimostra il post che le ha dedicato poco prima del suo ingresso in casa, e ora la sta sicuramente seguendo con attenzione. Paola si è lasciata andare alla nostalgia, dicevamo, e ha pianto in confessionale, spendendo bellissime parole per il suo compagno e per la loro storia. “Siamo giovani ma ne abbiamo passate tante. Un amore come il nostro si trova una sola volta nella vita”, ha detto. Parole forti e piene di sentimento, che hanno emozionato il pubblico. Poco fa è arrivata anche la replica di ‘Fede’, che su Instagram ha pubblicato una foto di Paola, accompagnandola con una dedica davvero speciale.

Nella foto pubblicata da Federico Rossi si vede Paola che dorme beata su un divano. La didascalia è super romantica, nonché inaspettata, visto che il cantante di solito è molto riservato sui suoi sentimenti. Evidentemente, però, vista la distanza, ha deciso di ‘sbottonarsi’ e lasciar parlare il cuore: “Mi manchi anche tu, piccolo baco da seta. Sono tremendamente orgoglioso di te”, si legge nel post. Chissà se questo suo dolce messaggio arriverà a Paola nella prossima puntata del Grande Fratello Vip!