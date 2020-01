Gf Vip, sta nascendo la prima coppia nel reality? Ecco chi sarebbe

Gf Vip, all’interno della casa sembrerebbe stia nascendo la prima coppia del reality… Ecco chi sarebbero i ragazzi in questione

Questa nuova edizione del Grande Fratello Vip sembra essere partita davvero in quarta, nonostante il reality sia cominciato da appena due settimane, ci sta regalando tantissimi colpi di scena. Ricordiamo infatti che dopo solo pochi giorni erano avvenuti già i primi baci, i primi battibecchi e anche le prime incomprensioni all’interno della casa più spiata d’Italia. Nel corso di questi giorni ovviamente si sta molto parlando della vicenda nata intorno alle figure di Salvo Veneziano ed Elisa De Panicis, infatti, sia il conduttore Alfonso Signorini che altre trasmissioni televisive hanno parlato a lungo di quanto accaduto, ma nelle ultime ore l’attenzione si è spostata so un episodio decisamente più piacevole. Infatti si pensa che all’interno della casa stia nascendo la prima coppia. Andiamo a vedere di chi si tratterebbe…

Sta nascendo la prima coppia nel reality? Ecco chi sarebbe

Stando a quanto stiamo vedendo nelle ultime ore all’interno della casa, pare che tra Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez stia nascendo qualcosa. Molti telespettatori, ma anche coinquilini della casa, hanno sin da subito scommesso sulla papabile possibilità di una love story tra i due ragazzi, però è proprio la modella ed ex moglie di Francesco Sarcina a smentire il tutto, dicendo che il modello ed ex tronista di Uomini e Donne non si sa il suo prototipo di uomo. Nonostante le insinuazioni di Paola di Benedetto e Rita Rusic, che hanno fatto notare a Clizia di essere molto in sintonia col ragazzo, la Incorvaia ha chiarito di trovare il ragazzo molto bello esteticamente, ma che non rispecchia affatto gli standard del suo uomo ideale e ha dichiarato: “Mi sa che avete sbagliato tutto, no vi giuro veramente. È un ragazzo sicuramente carino, molto dolce e sensibile, e simpatico punto però c’è troppa tartaruga“.

Ha poi continuato giustificando l’avvicinamento visto dagli altri coinquilini dicendo: “E’ l’unico uomo che finora ha parlato di amore e di cose importanti, Mi sono anche commossa“. Non ci resta quindi che aspettare per sapere come evolverà la situazione.