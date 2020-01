Giulio Raselli e Giulia D’Urso vivono la loro storia d’amore appena iniziata: sui social il messaggio d’amore fa impazzire di gioia i fan.

Lunedì 20 gennaio 2020 è andata in onda la prima puntata della settimana di Uomini e Donne ed ha visto, in diretta, la scelta di Giulio Raselli. Il percorso lungo e travagliato del tronista è giunto al termine ed ha deciso di concluderlo sotto una pioggia di petali rossi mentre abbraccia e bacia la sua scelta, Giulia D’Urso. In molti sono caduti dalle nuvole, pensavano che il piemontese dagli occhi verdi scegliesse Giovanna Abate: così non è stato ed anzi, il loro ‘saluto’ è avvenuto in maniera molto nervosa ed agitata. La corteggiatrice Giulia è stata la scelta di Giulio che, seduto sulla sedia rossa al centro dello studio, le ha sussurrato ‘Ti prego dimmi di sì perchè ti amo’. La giovane pugliese è scoppiata in lacrime di commozione. Oggi i due vivono felici la loro storia d’amore e l’hanno condivisa insieme ai loro fan. Diamo un’occhiata a cosa è spuntato su Instagram.

Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia D’Urso sui social: il gesto speciale

Giulio Raselli e Giulia D’Urso stanno trascorrendo le loro prime ore da fidanzati insieme. Su Witty tv è stata trasmessa la loro prima cena di coppia: l’emozione è alle stelle, i loro occhi brillano d’amore. Giulio durante la serata ha espresso altre nuove parole speciali per la sua dolce metà appena scelta e guardandosi negli occhi hanno espresso entrambi la loro volontà di andare a convivere. Si sono esposti anche sui social nelle ultime ore: un gesto speciale dell’ormai ex tronista piemontese ha fatto commuovere tutti i suoi follower. Poche ore fa è spuntata una foto delle loro mani che si intrecciano. Una scritta arriva subito agli occhi di chi guarda la foto: ‘Pazzo‘ scrive il Raselli. Giulio è davvero innamorato perso.

Non è l’unica apparizione sui social: questa mattina i due hanno regalato un bacio passionale al profilo Instagram dell’ex tronista. Ecco uno screen dalla ripresa:

Hanno entrambi un sorriso stampato sul viso dal momento della scelta: entrambi non vedevano l’ora di viversi al di fuori del programma e lontani dalle telecamere.