Grande Fratello Vip, scontro tra Antonella Elia e Adriana Volpe: il motivo

Una nuova lite nella casa del Grande Fratello Vip: Antonella Elia e Adriana Volpe arrivano allo scontro, ecco quale sarebbe il motivo

Il Grande Fratello Vip ormai è entrato nel vivo. Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Scendono in campo le strategie, i tranelli e le eliminazioni a sorpresa. Signorini l’ha ribadito durante la scorsa puntata: “Siete tutti a rischio“. Le nomination ovviamente sono l’oggetto più temuto dai concorrenti della casa più spiata d’Italia. Il televoto ha già mietuto alcune vittime: da Elisa De Panicis a Sergio Volpini, fino a Pasquale Laricchia, eliminato nella scorsa puntata. Adesso al televoto ci sono Ivan Gonzalez e Carlotta Maggiorana. Si rinnova lo scontro tra generi, ma questa volta chi la spunterà? La Miss Italia non ha retto la nomination delle compagne ed è scoppiata a piangere. Carlotta teme di uscire e soprattutto pensa che non sia riuscita a farsi apprezzare né dai compagni d’avventura né dal pubblico. Nella casa c’è chi la consola e la sprona a mettersi in mostra, ma la Maggiorana diventa lei stessa l’oggetto di uno scontro tra due concorrenti della quarta edizione del reality show.

Grande Fratello Vip, scontro tra Antonella Elia e Adriana Volpe

Gli animi si accendono nella casa del Grande Fratello Vip. Le nomination della scorsa puntata non sono state digerite dalla Elia, che avrebbe voluto mandare al televoto Fernanda Lessa. L’ex valletta di Non è la Rai ha cercato di difendere la Maggiorana, attaccando verbalmente la Volpe. Quest’ultima, infatti, ha chiesto alla concorrente di farsi conoscere, ma la Elia ha sentenziato: “Sono pochi quattro giorni per iniziare a conoscerla, avresti dovuto farlo prima“. La Volpe allora ha cercato di giustificarsi: “Siamo in diciannove“, alludendo al numero elevato di concorrenti presenti nella casa da conoscere. La Elia, allora, ha rincarato la dose: “Ormai l’avete mandata in nomination, non concludi niente in quattro giorni. Non me ne importa niente di quello che pensi tu, siete stati bravi”. Antonella ha così scaricato la sua coinquilina, ha voltato le spalle ed è andata via. Il suo sfogo ha sicuramente destabilizzato Adriana, che ha confessato: “Non ci fa una bella figura, non la riconosco, questa insensibilità non la riconosco”. La lite è avvenuta nelle ultime ore e al momento pare non ci sia stato un chiarimento. È sicuro che questo scontro sarà materiale per la prossima puntata del reality show.

Nel frattempo continuano gli attriti tra la Elia e Fernanda Lessa. Le due concorrenti nei scorsi giorni hanno promesso fuoco e fiamme.